Was hat es mit #BoycottBorderlands3 auf sich? Wer auf Twitter aktiv ist und die Trends dort im Auge behält, konnte den Aufstieg dieses Hashtags am 7. August für einige Zeit beobachten. Der Grund dafür ist ein Video des bekannten Borderlands-Youtubers SupMatto, das am 6. August veröffentlicht wurde. Darin erklärt der Amerikaner, dass sieben seiner Borderlands-Videos als Urheberrechts-Verletzung gekennzeichnet und offline genommen wurden. Außerdem wurde sein Discord-Account gelöscht.

Die treibende Macht dahinter war der Publisher Take-Two Interactive und dessen Tochterunternehmen 2K Games, dem auch der Borderlands-3-Entwickler Gearbox angehört. Doch nur die Copyright-Strikes alleine befeuern nicht den Ärger der Fans und dem Aufruf zum Boykott. SupMatto spricht in seinem Video auch von zwei privaten Ermittlern, die den Youtuber im Auftrag von Take-Two in seiner Wohnung aufgesucht und verhört haben sollen.

SupMatto beschreibt diesen ganzen Prozess in seinem Video als recht offensiven Eingriff in seine Privatsphäre:

Während des Gesprächs mit den fremden Ermittlern wurde SupMatto nach eigener Aussage zu unterschiedlichen Themen befragt. Darunter sein Kanal und ein Entwickler-Livestream auf Twitch. SupMattos-Videos, die am nächsten Tag offline genommen werden mussten, hatten Inhalte aus diesem Stream aufgearbeitet.

I'll be completely honest, I've never been one to not buy a game because of the developers actions, but quite frankly, Take2 has crossed a line that I believed only a company like EA was capable of crossing. My disappointment is immeasurable. #boycottborderlands3