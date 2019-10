Fans dürfen sich nach dem Serienhit Breaking Bad auf ein Wiedersehen mit Jesse Pinkman (Aaron Paul) freuen. Serien-Schöpfer Vince Gilligan hat mit El Camino einen Film gedreht, der die Ereignisse der Serie unmittelbar fortsetzt und Jesse auf der Flucht vor dem Gesetz zeigt.

Umso wichtiger ist es, sich das Finale der Serie noch einmal vor Augen zu führen. Wer jedoch bis zum heutigen Start des von El Camino auf Netflix nicht die Zeit hatte, sämtliche 62 Episoden in fünf Staffel zu wiederholen, für den hat Hauptdarsteller Aaron Paul eine Lösung: In einem zweieinhalb Minuten langen Video-Rückblick (aus der Jimmy Kimmel Show) fasst er noch einmal die wichtigsten Ereignisse von Breaking Bad für euch zusammen.

Über den Film El Camino wird bislang noch nicht viel verraten. Demnach steht Jesse Pinkman (Aaron Paul) im Mittelpunkt der Handlung, der gemeinsam mit dem an Lungenkrebs erkrankten Chemielehrer Walter White (Bryan Cranston) die Droge Crystal Meth im eigenen Labor herstellte.

Ursprünglich war Walter Whites Plan, mit dem verdienten Geld seiner Familie nach seinem Tod eine finanziell gesicherte Zukunft zu ermöglichen. Doch im Laufe der Kultserie entwickelte sich White zum knallharten Gangster »Heisenberg«.

Trailer zu El Camino widerlegt sechs Jahre alte Fan-Theorie zum Ende von Breaking Bad

Serien-Macher und Regisseur Vince Gilligan hüllt sich weiterhin in Schweigen, ob auch Bryan Cranston als Walter White im Prequel-Film zurückkehren wird. Gerüchten nach könnte er in Form von Rückblenden durchaus dabei sein. Das gilt auch für weitere bekannte Charaktere aus der Serie, etwa Krysten Ritter als Jane Margolis oder Jonathan Banks als Michael Ehrmantraut.

Dafür gibt es ein Wiedersehen mit Matt Jones als Badger und Charles Baker als Skinny Pete, wie schon die ersten Trailer bestätigten.

Mehr erfahrt ihr heute am 11. Oktober, wenn der Breaking Bad-Film El Camino auf Netflix startet. Einen prominenten Fan hat er bereits: Star-Wars-Held Mark »Luke Skywalker« Hamill kann es (via Twitter) kaum erwarten, den Film heute zu sehen. Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie euch der Film gefallen hat.

It's no SPOILER to say: I never wanted the #BreakingBad movie #ElCamino to end, #VinceGilligan is a flat-out genius & @aaronpaul_8 leads a perfect cast, cooks on all cylinders & owns it like a BOSS, bitch. Thank you @netflix! #BingeWorthyBrBa pic.twitter.com/wIwpFALHuo