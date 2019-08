Die Kultserie Breaking Bad erhält von ihrem Erfinder Vince Gilligan eine Film-Fortsetzung, jedoch möchte der Serienschöpfer bislang noch nicht viele Details über den Stand der Produktion preisgeben.



Das übernimmt nun sein Bob Odenkirk, der Schauspiler hinter Saul Goodman alias Jimmy McGill, bekannt aus Breaking Bad und dem Spin-off Better Call Saul. Im Interview mit Hollywood Reporter hat Odenkirk nun verraten: Der Breaking Bad-Film ist bereits im Kasten.

"Ich weiß nicht, was Leute wissen und was nicht. Ich finde es schwer, zu glauben, dass keiner mitbekommen hat, dass er bereits gedreht wurde. Sie haben es getan. Wissen Sie, was ich meine? Wie kann das ein Geheimnis sein? Aber das ist es. Sie haben einen tollen Job gemacht, es geheim zu halten."