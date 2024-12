The Boys: Wie geht es in Staffel 5 mit Homelander weiter? Der Serien-Chef gibt ein erstes Versprechen

Homelander wird in Staffel 5 von The Boys von seinem eigenen Gott-Komplex »in den Wahnsinn getrieben«. Bildquelle: Amazon Studios

The Boys endet mit Staffel 5 - allerdings erst 2026. Das große Finale der beliebten Serie bei Prime Video lässt also noch eine ganze Weile auf sich warten. Mittlerweile ist aber zumindest schon einmal der Dreh der letzten Folgen gestartet, während Showrunner Eric Kripke immer wieder mal ein paar Details zum Abschied von The Boys streut.

In einem Panel bei FYC spricht Kripke nun darüber (via Variety), wie es mit Homelander (Antony Starr) und damit dem großen Endgegner für Billy Butcher (Karl Urban) weitergeht. Der Superheld hat mittlerweile ja nicht nur die Kontrolle über den Megakonzern Vought übernommen, sondern sogar über das Weiße Haus und damit die US-Regierung.

Homelander kämpft weiter mit seinem Gottkomplex

Recht viel weiter nach oben kann Homelander die Karriereleiter wahrscheinlich kaum mehr klettern - zumindest in der Praxis. Denn laut Eric Kripke sieht sich der Anführer der Seven als Gott beziehungsweise auf einem guten Weg dorthin.

Und das könnte Homelander in Staffel 5 tatsächlich zum Verhängnis werden, wie der Showrunner hinter The Boys jetzt anteast:

Er ist die Personifizierung von Trauma. Meiner Meinung nach spielt er so wunderbar damit, dass er ein Gott sein will - aber eigentlich nur ein Mensch ist. Und das treibt ihn langsam (oder auch schnell?) in den Wahnsinn. Er muss mit dem älter werden, seiner Unsicherheit und seinem Bedürfnis nach Liebe irgendwie klar komme. Das ist alles extrem menschlich, aber er verabscheut das zutiefst. Er braucht das, aber gleichzeitig wehrt er sich mit jeder Zelle seines Körpers dagegen.

2:58 The Boys zeigt im Blooper-Video, was beim Dreh von Staffel 4 alles schief gelaufen ist

Autoplay

Natürlich steht im großen Finale von The Boys dann auch die letzte Konfrontation zwischen Billy Butcher und Homelander bevor. Bei diesem Konflikt dürfte spannend werden, auf welcher Seite sich dann Soldier Boy (Jensen Ackles) wiederfindet - seine Rückkehr wurde bereits in der Post-Credits-Scene der vierten Staffel unmissverständlich angekündigt.

Das Ende von The Boys bedeutet aber nicht das Aus für das gesamte Serien-Universum. So geht es zum Beispiel mit Gen V weiter, wozu die zweite Staffel 2025 erscheint. Darüber hinaus arbeitet Amazon an mehreren Spin-off - eins davon hört auf den Titel Vought Rising und dreht sich um Soldier Boy und Stormfront (Aya Cash) während der 50er-Jahre.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.