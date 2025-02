Der Schöpfer von Breaking Bad nimmt sich für seine neue Sci-Fi-Serie ein weltberühmtes Alien als Vorbild

In Better Call Saul spielte Rhea Seehorn Kim Wexler, die Freundin von Saul Goodman oder sollten wir eher sagen: James Morgan McGill (Bod Odenkirk). Bildquelle: Sony Pictures Television

Mit Better Call Saul Staffel 6 endete das Breaking-Bad-Universum 2022. Schon im selben Jahr wurde bekannt, dass die nächste Serie von Vince Gilligan in Planung ist.

Jetzt werden auch endlich erste Story-Details enthüllt. Dabei lässt Gilligan kriminelle Drogengeschichten (erst einmal) außer Acht und widmet sich im Auftrag von Apple TV einem neuen Genre.

Vergleich mit Steven Spielbergs bekanntestem Sci-Fi-Werk

In einem Interview mit Deadline sprechen Regisseur Vince Gilligan und die Hauptdarstellerin Rhea Seehorn über ihre neue Serie.

0:30 In Better Call Saul verkörperte Rhea Seehorn bis zum Ende der Serie 2022 die Rolle von Kim Wexler

Die beiden verbindet bereits eine langjährige Zusammenarbeit, denn Seehorn spielte ebenfalls in Gilligans letztem Projekt Better Call Saul eine Hauptrolle. Über das neue Projekt verriet er Folgendes:

Ich freue mich darauf, dass die Zuschauer Rhea eine ganz andere Figur spielen sehen als die, die sie in Better Call Saul gespielt hat. Sie spielt jemanden, der sich sehr bemüht, gut zu sein. Sie ist eine gebrochene Heldin, aber sie ist trotzdem eine Heldin.

Demnach soll die noch unbenannte Serie eher in Richtung »psychologischer Sci-Fi« gehen, in der Gegenwart spielen und die »menschliche Verfassung auf unerwartete, überraschende Weise erforschen.« Bei diesem Vorhaben orientiert sich das Projekt an Filmklassikern wie E.T. von Steven Spielberg.

Darstellerin Rhea Seehorn verspricht dabei »reichhaltige Charaktere« und einen düsteren Humor. Konkret sagt sie dazu:

Was das Publikum an seinem Schreiben so sehr schätzt, sind die wirklich ausgefeilten Charaktere, aber auch das Spiel mit Themen, Genres, dem Tonfall, und der Wechsel von Humor zu sehr düsteren Momenten. In dieser neuen Serie geht er bis an die Grenzen, was manchmal sehr nachdenklich und erschütternd, manchmal aber auch sehr lustig ist. Es geht wirklich ans Eingemachte. Ich hatte so viel Spaß.

Wann und wo erscheint die neue Serie?

Das neue Sci-Fi-Projekt soll noch 2025 auf Apple TV Plus erscheinen. Wann genau ist derzeit jedoch noch nicht bekannt.

Aktuell besteht der Cast nur aus Rhea Seehorn und Karolina Wydra (Crazy, Stupid, Love; Europa Report).

Sci-Fi-Fans kommen 2025 übrigens voll auf ihre Kosten. Es ist für jeden etwas dabei. Egal ob Superhelden, Dinos oder gruselige Aliens.

So beginnt mit Jurassic World Rebirth eine neue Jurassic-Park-Ära, während mit der Serie Alien: Earth auf Disney Plus und den neuen Predator-Filmen wieder Aliens auf der Matte stehen. Ihr seht, es steht einiges auf dem Plan und ein Tag hat leider immer noch nicht mehr als 24 Stunden.