Jurassic World Rebirth zeigt nach 35 Jahren eine geheime Szene und Fans rätseln, welche es sein könnte

Wusstet ihr, dass Jurassic Park auf einem Roman basiert? Mit seinem ersten Dino-Film hat Regisseur Steven Spielberg tatsächlich das gleichnamige Buch von Michael Crichton adaptiert, das bereits 1990 und damit drei Jahre zuvor erschienen ist.

Jurassic Park ist eine mal mehr, mal weniger vorlagengetreue Verfilmung. Für den neuesten Teil des Sci-Fi-Franchises - also Jurassic World Rebirth - teast Drehbuchautor David Koepp nun ein Szene aus dem Roman an, die es nicht in den ersten Film schaffte.

Rebirth verbeugt sich vor der Vorlage

Koepp hatte bereits das Skript zu Jurassic Park von 1993 verfasst, für ihn schließt sich mit dem neuen Film für 2025 jetzt also der Kreis. Für Jurassic World Rebirth ist nun der Plan, sich stärker auf die Wurzeln des Dino-Franchises zurück zu besinnen.

Und dabei kommen nun erneut die direkte Buchvorlage ins Spiel, die sich Steven Spielberg in den 90ern zum Vorbild nahm - wie Koepp gegenüber Variety bekanntgibt:

Ich habe beide Romane nochmal gelesen, um in den richtigen Modus zu kommen. Dabei haben wir einige Dinge daraus übernommen. So gibt es eine Szene aus dem ersten Roman, die wir schon immer im Originalfilm haben wollten, doch dafür hatten wir schlichtweg keinen Platz. Also haben wir uns gedacht: Hey, das können wir ja jetzt verwenden! Ob es immer noch Spaß macht, sich 30 Jahre in dieselbe Gedankenwelt zu versetzen? Die Antwort lautet: Ja, wirklich. Dinosaurier sind immer noch ein großer Spaß.

Eine Szene, die nur wahre Fans kennen

Welche Szene nun genau für Jurassic World Rebirth umgesetzt wird, verrät Koepp zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Darauf bekommen Buch-Kenner wahrscheinlich erst ab dem 2. Juli 2025 im Kino die Antwort.

Das hält Fans aber natürlich nicht davon ab, darüber zu spekulieren. Zum Beispiel werden auf Reddit unterschiedlichste Details aus der Romanvorlage zu Jurassic Park in den Raum geworfen, die Rebirth aufgreifen könnte.

Als großer Favorit gilt zum Beispiel eine Szene, in der Alan Grant und die Kinder bei einer Flussfahrt von einem T-Rex angegriffen und verfolgt werden. Die war tatsächlich für den ersten Jurassic Park geplant und dazu gibt es sogar Konzeptzeichnungen.

Allerdings wurde die Szene als zu aufwändig, teuer und ebenso redundant erachtet, und entsprechend verworfen. Eine ähnliche Sequenz war dann in Jurassic Park 3 zu sehen, allerdings etwas abgewandelt und mit einem Spinosaurus statt T-Rex.

Alternativ gibt es natürlich eine ganze Palette an Szenen aus der Buchvorlage zu Jurassic Park, an der sich Jurassic World Rebirth bedienen könnte. Viele Momente, in denen Charaktere das Zeitliche segnen, sind zum Beispiel einen ganzen Ticken brutaler und unheimlicher. An dieser Stelle reicht es wohl, ein Procompsognathus-Trio und ein Neugeborenes zu erwähnen …

Für die Regie von Jurassic World Rebirth ist übrigens Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story, Godzilla, The Creator) verantwortlich. Bei dem Film stehen Darsteller wie Scarlett Johansson, Jonathan Bailey und Mahershala Ali vor der Kamera. Handlungstechnisch geht es wieder zurück auf eine von Dinos bevölkerte Insel.