Breaking Bad als Open World mit Unreal Engine 5: Ein Video lässt Fans träumen

Jesse und Walter kochen was das Zeug hält - zumindest in der neuen Tech-Demo zu einem möglichen Breaking Bad-Spiel.

Schon seit Breaking Bad erstmals im TV gelaufen ist, hegen Fans den Wunsch nach einem Videospiel zu ihrer geliebten Serie. Und bei so vielen Spielumsetzungen, wie in den letzten Jahren erschienen sind, ist es eigentlich verwunderlich, dass Breaking Bad noch keine bekommen hat.

Dabei würde sich der Serienkosmos rund um die beiden Drogenköche Walter White und Jesse Pinkman aus Entwicklersicht für ein solches Vorhaben optimal anbieten. Erstens natürlich weil die gefeierte Serie bereits eine breite Fanbase hat, und zweitens weil das GTA-Franchise schon seit Jahren eindrucksvoll beweist, dass Kriminalität als Kernthema eines Spiels die Leute anzieht, wie die Fliegen.

Teaser zeigt, was möglich wäre

Das dachten sich jetzt offenbar auch die kreativen Köpfe von TeaserPlay, einem Team von Grafikdesignern, die auf Youtube immer wieder verrückte Teaser zu bisher nicht verwirklichten Videospielen vorstellen.

Vor einigen Tagen teilten sie auf ihrem Kanal ein Video, in dem sie das Konzept eines Open-World-Spiels basierend auf Breaking Bad präsentierten. Die Demo setzt auf die neueste Generation der Unreal Engine, Version 5.2, und erweckt die Umgebung von Albuquerque, New Mexico ziemlich realistisch zum Leben.

Die gesamte Trickkiste von Unreal 5

In dem Video erzählen die Entwickler von TeaserPlay, welche Tools der Engine sie genutzt haben, um Walter White, seinen Wohnort und das bekannte Wohnmobil so detailliert wie möglich in eine virtuelle Form zu überführen.

Dafür griffen sie unter anderem auf das Beleuchtungssystem Lumen, den Charaktereditor Metahuman und die effiziente Rendertechnik Nanite zurück. Selbst dem Wohnmobil verpasste das Team eine realistische Fahrphysik. Das Resultat dieser Arbeit kann sich durchaus sehen lassen.

Zu schön um wahr zu sein

Bevor ihr euch jetzt allerdings freut: Dieses Spiel gibt es nicht! Es handelt sich nur um eine Technik-Demo für die Unreal Engine. Der Teaser zeigt ein Gedankenexperiment von Designern, wie ein Breaking Bad-Spiel aussehen könnte.

Das Video zeigt aber, dass eine Breaking Bad-Umsetzung als Spiel zumindest grafisch gut funktionieren würde. Wie deren Gameplay dann allerdings konkret aussehen könnte, lässt die Demo völlig offen.

Denkbar wäre etwa ein Open-World-Shooter wie GTA 5. Wie viel Spaß würde es wohl machen, die Wüste von New Mexico mit eurem eigenen mobilen Methlabor zu durchqueren oder am Stadtrand von Albuquerque Deals mit dubiosen Typen auszuhandeln.

Ebenso denkbar wäre aber auch eine Management-Simulation über den Drogenhandel. Vielleicht wird Rechteinhaber AMC uns in Zukunft ja bald ein entsprechendes Spiel spendieren.

