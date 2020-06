Auf Twitter sorgt gerade ein neuer Streaming-Dienst für Spekulationen. Obwohl der Account zu »Brime« erst diesen Monat entstand und über keinerlei Webseite verfügt, folgen ihm bereits über 17.000 Menschen.

Aktuelle Spekulationen könnten der Grund sein: Einige vermuten einen eigenen Twitch-Konkurrenten von Streamer-Größen wie Ninja, DrDisrespect und Shroud dahinter. Wir fassen euch die aktuellen Gerüchte hier zusammen und erklären, wie glaubwürdig sie sind.

Was bietet Brime?



Da bislang nur der Twitter-Account existiert, lässt sich nur wenig über Brime sagen. Allerdings verspricht der Account Funktionen wie einen Cloud-Chatbot, ein Co-Stream-Feature für alle, einen klar ersichtlichen Pfad um Teil des Affiliate/Partner-Programms zu werden und mehr in einem Tweet. Auch die »fehlende Exklusivität« wird betont. Damit wäre theoretisch Streamen bei Brime, aber auch anderen Plattformen für die Streamer möglich, was den Konkurrenzkampf zu Twitch im Zweifel aber noch härter macht.