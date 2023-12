Trotz 93 Prozent positiver Kritiken: Gefeierte Action-Serie wird eingestampft - doch Netflix eilt zur Rettung

Warrior kann viele Zuschauer begeistern, doch HBO Max hat das offensichtlich nicht gereicht. (Originalbild: HBO Max)

Es gibt immer wieder Serien, die sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum unglaublich beliebt sind und dennoch kein langes Dasein fristen. Warrior ist eine davon - doch Fans müssen die Hoffnung auf eine Zukunft noch nicht vollends begraben.

Denn Netflix hat sich jetzt die Serie geschnappt - gleich nachdem HBO Max Warrior nach drei Staffeln eingestellt hat. Vorerst geht es Netflix zwar nur um die Streaming-Rechte. Sollte das lose auf Bruces Lees Ideen basierende Spektakel aber gut bei den Abonnenten ankommen, könnte eine Fortsetzung aber ebenfalls drin sein.

Die beliebte Serie kämpft schon lange ums Überleben

Worum geht's in Warrior? Im San Francisco der 1870er-Jahre muss sich der chinesischer Einwanderer Ah Sahm (Andrew Koji) im von Kriminalität durchzogenen Chinatown behaupten. Glücklicherweise besitzt er außergewöhnliche Kampfkunst-Skills, dank denen er zahlreichen Fieslingen eins auf die Mütze geben kann. Sein Ziel in dem ganzen Chaos: Er will seine zwei Jahre vorher verschwundene Schwester finden.

Was hat Warrior mit Bruce Lee zu tun? Die Serie basiert auf einem ursprünglichen Konzept der Martial-Arts-Legende und wird von dessen Tochter Shannon Lee produziert.

Die Zuschauer lieben die Serie: Auf Rotten Tomatoes kann sich Warrior auf stolze 96 Prozent positive User-Bewertungen freuen, die Kritiker sind mit 93 Prozent kaum weniger euphorisch. Hier ein Trailer zur Serie, falls ihr mal reinschnuppern wollt:

2:37 Warrior - Staffel 3 der beliebten Martial-Arts-Serie zeigt sich im Trailer

Auch Warrior selbst kämpft schon seit dem Start ums Überleben. Staffel 1 und 2 starteten einst beim Streaming-Anbieter Cinemax. Für Staffel 3 musste sich Warrior bereits eine neue Bleibe suchen und wurde bei HBO Max fündig. Aber auch dort ist nun nach nur einer Season wieder Schluss und es sah zunächst danach aus, als sei die Serie nun endgültig K.O. gegangen.

Aber ein echter Kämpfer gibt nicht so schnell auf: Netflix springt nun ein und hat die Streaming-Rechte erworben. Im Februar 2024 soll Warrior beim Streaming-Anbieter in den Ring steigen und damit ein größeres Publikum als jemals zuvor erreichen. Je nachdem, wie die Serie bei den Usern ankommt, soll laut Deadline sogar eine vierte Staffel im Bereich des Möglichen liegen.

Weitere Serien-Highlights 2024 findet ihr hier:

Habt ihr die ersten drei Staffeln von Warrior bereits geschaut und wenn ja, wie haben sie euch gefallen? Könnt ihr die starken User-Bewertungen nachvollziehen oder konnte euch die Serie bislang noch nicht abholen? Oder werdet ihr als Netflix-Abonnenten im kommenden Frühjahr Warrior zum ersten Mal anschauen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!