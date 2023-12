The Walking Dead: Die neue Rick-Serie startet überraschend früh in Deutschland

Mit The Walking Dead: The Ones Who Live geht es in Deutschland ohne Verzögerung zum US-Release am 26. Februar 2024 bei MagentaTV los. Bildquelle: AMC

Gute Neuigkeiten für Fans von The Walking Dead: Die neue TV-Serie, die Rick Grimes und Michonne zurückbringt, startet in Deutschland zeitgleich zur Premiere bei AMC. Damit dürfen wir also hierzulande unmittelbar bei The Ones Who Live mitfiebern und hinken nicht wie üblich dem US-Release hinterher.

Die Rick-Serie startet damit am 26. Februar 2024 auch in Deutschland und zwar beim Streamingdienst MagentaTV (die Zeitverschiebung ist hier bereits berücksichtigt) - wie ein Bericht von T-Online verrät. Bei Magenta TV laufen auch die vorangegangenen Spin-Offs Tales of the Walking Dead, Dead City und Daryl Dixon.

Dass der Deutschland-Start parallel zum US-Release nicht selbstverständlich ist, zeigen die vorangegangenen Serien: Auf Daryl Dixon und auch Dead City mussten Fans jeweils knapp vier Monate warten. Einen neuen, wenn auch recht kurzen Teaser-Trailer zu The Ones Who Live gibt's übrigens hier:

0:36 The Walking Dead: Zur neuen Serie um Rick und Michonne gibt es einen neuen, sehr kurzen Teaser

Was ihr zu The Ones Who Live wissen solltet

The Walking Dead: The Ones Who Live ist übrigens als Limited Series beziehungsweise Mini-Serie angelegt. Soll heißen: Es ist nur eine Staffel geplant, die insgesamt sechs Episoden umfasst. Ursprünglich war für die Rückkehr von Rick Grimes eine Filmtrilogie geplant, später wurde aber dann eine TV-Serie daraus.

Die Story von The Ones Who Live erzählt dann endlich, was mit Rick nach seinem Abgang in Staffel 9 von The Walking Dead passiert ist. Falls ihr euch nicht mehr erinnert (ist immerhin schon fünf Jahre her): Hier opferte sich Rick auf, um Alexandria vor einer Zombiehorde zu retten und wurde daraufhin von Civic Republic aufgegabelt. Später machte sich Michonne auf die Suche nach ihrem Partner, der von vielen für tot gehalten wurde.

Neben Andrew Lincoln als Rick Grimes und Danai Gurira als Michonne kehrt für The Ones Who Live übrigens auch Pollyanna McIntosh als Jadis zurück. Zum Cast stoßen außerdem Lesley-Ann Brandt (Lucifer) und Frankie Quinones (This Fool). Los geht es mit der Rick/Michonne-Serie wie bereits erwähnt am 26. Februar 2024 mit Magenta TV.

Habt ihr The Walking Dead noch bis zum Ende verfolgt und wenn ja, wie gut haben euch die letzten Folgen sowie das Finale gefallen? Was haltet ihr von den neuen Spin-Offs um Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Daryl (Norman Reedus)? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an The Ones Who Live? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!