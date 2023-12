Star Wars: 2024 starten gleich zwei neue Serien, aber ein wichtiger Name fehlt

Wann erfahren wir den Rest von Cassians Geschichte? Andor Season 2 lässt weiter auf sich warten. ©Lucasfilm Ltd. & TM

Disney hat die Serienpläne für 2024 enthüllt und gleich zwei neue Star-Wars-Serien starten exklusiv beim Streaming-Service Disney Plus. Doch von einer besonders heiß erwarteten Info fehlt jede Spur: Wann kommt Season 2 für Andor raus? Wir verschaffen euch den Überblick zum Star-Wars-Programm 2024.

Diese Star-Wars-Pläne hat Disney enthüllt

Die beiden neuen Star-Wars-Serien haben bisher noch kein genaueres Release-Datum, sondern werden irgendwann im Lauf des Jahres 2024 Premiere feiern. Wir wissen aber schon etwas mehr zum Inhalt:

Star Wars: The Acolyte: Diese neue Serie soll ein Mystery-Thriller werden und ist während der letzten Tage der Hohen Republik angesiedelt. Also ungefähr 100 Jahre vor The Phantom Menace. Eine ehemalige Padawan trifft ihren früheren Jedi-Meister wieder und gemeinsam stellen sie sich aufkeimenden dunklen Mächten. Diesmal sollen die Sith eine zentrale Rolle in der Handlung einnehmen, vielleicht sehen wir sogar zwischendurch ihre Perspektive. Die Hauptrollen spielen Amandla Stenberg (The Hunger Games, Dear Evan Hansen) und Lee Jung-jae (Squid Game, The Hunt).

Star Wars: Skeleton Crew: Hier geht es um vier Kinder, die sich durch die Weiten der Galaxie schlagen und nach Hause zurückkehren wollen. Eine Hauptrolle (nicht als Kind) wird von Jude Law (Fantastic Beasts) gespielt. Die Serie spielt zur gleichen Zeit wie The Mandalorian und Ahsoka.

1:09 Ahsoka persönlich erklärt euch die Star-Wars-Serie in nur 30 Sekunden

Und was ist mit Andor Staffel 2?

Die letzte Folge der ersten Staffel von Andor lief im November 2022. Eigentlich sollte es mit Season 2 dann im Sommer oder Herbst 2024 weitergehen, zumindest verkündete der Showrunner Tony Gilroy entsprechende Pläne. Doch in der aktuellen Disney-Ankündigung fehlt jede Spur von einer der besten Star-Wars-Serien überhaupt – gut möglich also, dass sich der Release auf 2025 verschiebt. Wir halten euch auf dem Laufenden! Mehr zu Star Wars erfahrt ihr hier:

Wie sieht es bei euch aus: Freut ihr euch schon auf die beiden neuen Serien im Star-Wars-Universum, die im kommenden Jahr bei Disney Plus an den Start gehen? Oder interessiert euch nur noch für Andor, für dessen Fortsetzung bisher kein Zeitplan bekannt ist? Schreibt uns gern eure persönliche Meinung in die Kommentare unter den Artikel!