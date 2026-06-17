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Hoher Besuch für die gamescom: Bundespräsident nimmt 2026 erstmals an der Messe teil

Bundespräsident Steinmeier wird 2026 die gamescom besuchen und zudem am gamescom congress teilnehmen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Profilbild von Elena Schulz

Elena Schulz
17.06.2026 | 13:55 Uhr

Frank-Walter Steinmeier wird 2026 als erster Bundespräsident offiziell eine gamescom besuchen. Frank-Walter Steinmeier wird 2026 als erster Bundespräsident offiziell eine gamescom besuchen.

Politik und Videospiele waren in Deutschland nicht immer unbedingt ein einfaches Thema. Allerdings sehen inzwischen auch viele Politiker, wie alltäglich und wichtig Gaming und Spiele gerade für junge Leute sind. Die diesjährige gamescom in Köln kann sich deshalb über hohen Besuch freuen: Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird 2026 sowohl die Messe, als auch den gamescom congress besuchen.

Das geht aus einer Pressemitteilung vom game (Verband der deutschen Games-Branche e.V.) hervor. Dort heißt es, dass Steinmeier am 27. August den gamescom congress selbst eröffnen wird. Dahinter verbirgt sich die weltweit größte Konferenz, die sich mit dem Potenzial von Spielen und Gaming auseinandersetzt und zahlreiche Vorträge, Talk-Runden und Seminare bietet.

Der Bundespräsident eröffnet die wichtigste Konferenz zum Potenzial von Gaming

Der Bundespräsident wird dort eine Rede halten und zudem an einer Podiumsdiskussion zum Thema Die Rolle von Games in unserer Demokratie teilnehmen.

Anschließend wird er sich während eines Rundgangs einen Überblick zur größten Spielemesse verschaffen und damit noch stärker mit dem Medium und der Community in Kontakt treten. Laut Pressemitteilung sei der Sinn des gamescom congress vor allem, ein breites Publikum an Spiele und ihre Innovationskraft heranzuführen - insbesondere auch Vertreter und Vertreterinnen aus anderen Wirtschaftssektoren und Bereichen der Kultur, Bildung, Politik, Wissenschaft und Medien.

Video starten PLUS 25:58 DevPlay - Hinter den Kulissen der gamescom

Dazu gehöre auch der Fokus auf das Thema Demokratiebildung und den positiven Einfluss, den Spiele darauf haben können. Aber auch wie das Medium Medizin, Industrie, Handwerk, Verwaltung oder den Dienstleistungssektor im Allgemeinen voranbringen können, soll zur Sprache kommen. Es geht also ganz klar darum, welchen weitreichenden Einfluss Spiele abseits von bloßer Unterhaltung auf unsere Gesellschaft haben können.

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Die diesjährige gamescom findet vom 24. bis 30. August in Köln statt und steht Entwicklern und Entwicklerinnen, anderen Fachbesuchern und Fachbesucherinnen, aber wie immer auch Gaming-Fans offen. Den Auftakt für die Öffentlichkeit markiert wieder die Opening Night Live, die abends am 25. August auch online übertragen wird und hoffentlich wieder haufenweise interessante Trailer und Ankündigungen mitbringt.

Vom 26. bis 30. August ist die Messe dann für alle zugänglich. Auch der gamescom congress mit seinen zahlreichen Speakern steht Privatpersonen offen. Es ist allerdings ein zusätzliches Ticket erforderlich, das ebenfalls im Ticket-Shop gamescom erhältlich ist.

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