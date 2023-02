Call of Duty 2023 könnte Modern Warfare 3 werden, Insider will Release-Datum kennen

Call of Duty 2023 wirft weiter Fragen auf: Wird es nun eine Erweiterung oder doch ein komplett neuer Teil der Reihe? Lange Zeit behaupteten glaubwürdige Leaks, dass dieses Jahr ausnahmsweise kein voller Release, sondern nur eine Erweiterung von CoD Modern Warfare 2 erscheinen sollte.

Doch jetzt widerspricht sich ein bekannter Insider selbst: Die Pläne von Activision sollen sich geändert haben - er will außerdem schon das exakte Release-Datum kennen.

Von wem stammen die Infos? Tom Henderson begleitet Call of Duty schon lange und hat in der Vergangenheit zahlreiche zutreffende Infos geleakt, zuletzt zu Modern Warfare 2. Er verfügt erwiesenermaßen über Insider-Quellen, betont aber selbst, dass sich Entwicklungen ändern können und nur offizielle Infos final sind.



Noch ist CoD 2023 nicht offiziell angekündigt, laut Publisher Activision steht dieses Jahr aber ein »voller Premium-Release« an.

Das sagt der Insider zum angeblichen Release 2023

Laut Henderson stehen schon konkrete Release-Daten fest, die einem ähnlichen Muster folgen wie schon Modern Warfare 2 2022. Demnach soll es wieder Vorabzugang zur Kampagne und zwei Beta-Wochenenden geben:

1. Beta-Wochenende (PlayStation-exklusiv) 6. - 10. Oktober 2023

2. Beta-Wochenende (alle Plattformen) 12. - 16. Oktober 2023

Vorabzugang zur Kampagne 2. November 2023

Finaler Release 10. November 2023

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Beachtet dabei: Selbst wenn das wirklich die Daten sind, an denen sich die Entwickler aktuell orientieren, kann sich ein Release bis dahin intern noch mehrmals verschieben.

Für welche Plattformen soll CoD 2023 erscheinen?

Spannend: Laut Henderson soll das nächste Call of Duty auch noch für LastGen-Konsolen zugänglich sein, also PlayStation 4 und Xbox One.

Wer entwickelt das nächste CoD?

Henderson glaubt außerdem, dass das nächste Call of Duty von Sledgehammer Games entwickelt wird, eine Information, die auch der bekannte Journalist Jason Schreier bestätigt. Zuletzt war das Studio hauptverantwortlich für CoD Vanguard.

Wird es Modern Warfare 3?

Laut Henderson soll das nächste CoD sehr eng mit Modern Warfare 2 verbunden sein, vermutlich also ein direkter Nachfolger. Ob der Titel dann Modern Warfare 3 lautet, weiß er nach eigener Aussage noch nicht, der Name soll auch intern noch nicht feststehen. Stellt euch also (mit gebührender Skepsis) auf einen weiteren Ausflug mit Captain Price, Ghost, Soap und Co. ein. Die Story von Task Force 141 wird ja schon in den Koop-Raids von MW2 fortgesetzt:

1:00 CoD Modern Warfare 2: Teaser zeigt, wie die erste Raid-Episode die Kampagne fortsetzt

Warum jetzt doch kein Addon?

Diese Frage kommt in den Kommentaren bei Twitter gerade sehr häufig auf. Immerhin hatten mehrere Insider übereinstimmend berichtet, dass 2023 eben kein voller Release ansteht. Jason Schreier äußert sich dazu und erklärt, das sei ursprünglich auch der Plan gewesen. 2024 soll ein ganz neues CoD von Treyarch kommen, aber der Release 2023 von Sledgehammer werde jetzt auch als voller Release bezeichnet. Schreier will über dieses Hin und Her noch einen eigenen Bericht schreiben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was passiert mit Modern Warfare 2? Unklar ist, ob sich ein voller neuer Release 2023 auf den Multiplayer-Support von MW2 auswirkt oder ob das angebliche Ghost-Spinoff noch erscheint. Bisher sind viele Fans unzufrieden mit dem dünnen Content-Nachschub. Auch unser CoD-Experte Phil fühlt sich von der anstehenden Season 2 hängengelassen:

18 7 Meinung CoD MW2 bestraft gerade die treuesten Fans

Glaubt ihr an einen vollen Release beim nächsten Call of Duty? Wäre euch eine Verschnaufpause lieber, in der dafür Modern Warfare 2 mit mehr Inhalten beliefert wird, zum Beispiel mehr Multiplayer-Content oder einem Kampagnen-DLC? Wir freuen uns über eure Meinungen in den Kommentaren.