Nach Modern Warfare 2: Call of Duty soll ein Ghost-Spin Off bekommen

Fan-Liebling Ghost aus Modern Warfare 2 soll seine eigene Story-Kampagne im Call of Duty-Universum bekommen. Nicht nur das: Allem Anschein nach planen Activision und Infinity Ward, weiteren beliebten Charakteren (wie zum Beispiel Soap oder Price) ihre persönlichen Spin-offs zu spendieren. Das behauptet zumindest der etablierte Insider RalphsValve.

Allerdings bleiben momentan noch viele Fragen offen. Die angebliche Info zur Zukunft von Call of Duty ist zum aktuellen Zeitpunkt außerdem nicht offiziell bestätigt. Wir fassen die wichtigsten Infos aus dem Insider-Bericht für euch zusammen. Was wir von der MW2-Kampagne halten, könnt ihr übrigens in unserem ausführlichen Test nachlesen:

Lässt sich Call of Duty von Marvel inspirieren?

Was der Insider behauptet: RalphsValve zufolge soll Infinity Ward aktuell an einer Story-Kampagne arbeiten, die sich voll und ganz auf Simon Ghost Riley und dessen Vorgeschichte konzentriert. Laut dem Insider wurde bereits zuvor explizit nach einem Darsteller (in diesem Fall Samuel Roukin) gesucht, der daran interessiert ist, seine Figur nach dem Release des Hauptspiels zu vertiefen.

Ghost könnte dabei nicht der einzige Charakter aus Modern Warfare 2 bleiben, dem etwas mehr Zeit im Rampenlicht spendiert wird. RalphsValve beschreibt, dass basierend auf der Idee weitere Episoden entwickelt werden können, die zum Beispiel neue Figuren etablieren, bekannte vertiefen und insgesamt die Story der Kampagne weiter ausbauen.

Woran das Konzept erinnert: RalphsValve zieht in seinem Bericht einen direkten Vergleich mit der Horrorspiel-Reihe The Dark Pictures, die einen Anthology-Ansatz verfolgt. Hier dreht sich jeder Teil um eine neue Geschichte und neue Figuren, während die Handlung sämtlicher Spiele mal mehr, mal weniger direkt miteinander verknüpft werden.

Natürlich erinnert die Idee eines übergreifenden Modern Warfare-Universums an das Marvel Cinematic Universe, welches sich aus zahlreichen Prequels, Sequels und Spin-Offs zusammensetzen, die allesamt miteinander zusammenhängen.

Wie glaubwürdig ist die Quelle? RalphsValve ist ein Insider der Gaming-Branche, der regelmäßig mit seinen Berichten ins Schwarze treffen konnte. Als entsprechend glaubwürdig gelten seine Berichte, natürlich solltet ihr die angeblichen Infos zur Zukunft von CoD aber mit Vorsicht genießen. Offiziell bestätigt ist die Meldung aktuell nicht.

Was aktuell noch offen bleibt: Fragwürdig ist, in welcher Form Ghost sein persönliches Spin-off spendiert bekommt. Die Singleplayer-Kampagne könnte als DLC für Modern Warfare 2 erscheinen oder auch das Fundament eines eigenen Spiels darstellen.

2023 soll übrigens sogar ein Story-DLC für Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheinen. Ob damit das angebliche Ghost-Projekt von Infinity Ward gemeint ist, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Was bisher zu der möglichen Erweiterung bekannt ist, erfahrt ihr hier:

Was momentan in MW2 passiert

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist seit dem 28. Oktober 2022 für PC und Konsolen verfügbar. Mittlerweile ist die erste Season des Multiplayer-Modus gestartet, während mit Warzone 2 das neueste CoD-Battle Royale erschienen ist.

Übrigens: Falls euch interessiert, wie Ghost (im Spiel) ohne Maske aussieht, werft einfach einen Blick in den folgenden Artikel:

Was haltet ihr von dem möglichen Ansatz von Activision und Infinity Ward, ausgewählten Charakteren wie zum Beispiel Ghost ihre eigene Singleplayer-Kampagne zu spendieren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!