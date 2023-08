Nach 18 Jahren gekündigt: Call of Duty erleidet gerade einen herben Verlust

Black Ops Cold War ist wohl das letzte Call of Duty, an dem David Vonderhaar arbeitete.

Neben Infinity Ward, Sledgehammer Games und Raven Software ist Treyarch eines der Haupt-Entwicklungsstudios für Call of Duty. Unter anderem wurden hier CoD World at War, Black Ops 1 bis 4, sowie der Ranglistenmodus für Modern Warfare 2 entwickelt. Jetzt verlässt David Vonderhaar, der die Arbeit an der Shooter-Reihe jahrelang in leitender Funktion begleitete, das Studio und Activision.

Nach 18 Jahren und 8 Spielen

Aber wer ist eigentlich David Vonderhaar? Auch wenn wohl die meisten von uns seinen Namen nicht kennen, war er enorm wichtig für die Entwicklung vieler CoD-Titel. Bei Call of Duty: World at War leitete er etwa als Design Director die Entwicklung des Multiplayers. In derselben Position war er auch führend an den Black-Ops-Titeln beteiligt. Insgesamt arbeitete er an acht Titeln der Shooter-Reihe.

Vielleicht seid ihr dem Entwickler sogar schon einmal im Spiel begegnet: Sowohl in Call of Duty 3, als auch in World of War könnt ihr Charakteren begegnen, die Vonderhaar heißen.

Auf Linkedin kündigt Vonderhaar nun an, dass er nun einen neuen Schritt in seiner Karriere wagt:

Heute teile ich, dass ich Activision und Treyarch nach unglaublichen 18 Jahren und 8 Call-of-Duty-Spielen. [...] Ich danke der Community von Call of Duty für ihre Leidenschaft und ihren Enthusiasmus. Diese Energie hat oft unsere Entschlossenheit als Studio und Individuen befeuert. [...] Ich bleibe in der Spiele-Industrie und arbeite an einem unangekündigten Projekt, über das ich noch nicht reden kann, aber ich freue mich über eine seltene und einzigartige Gelegenheit.

Das Entwicklerstudio Treyarch reagierte mit einer Stellungnahme auf Twitter. Man dankt dem legendären Mitarbeiter, und versichert, seine ikonischen Sätze und bahnbrechenden Ideen zu vermissen.

Kanntet ihr David Vonderhaar bereits, oder habt ihr noch nie von ihm gehört? Was glaubt ihr, woran der erfahrene Entwickler als nächstes arbeiten könnte? Wird er einen weiteren Multiplayer-Shooter entwickeln, oder in eine ganz andere Richtung gehen? Und würdet ihr euch wieder ein CoD von Treyarch wünschen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren?