Call of Duty: Future Warfare hätte die Shooter-Reihe an völlig neue Orte befördert.

Call of Duty auf dem Mond - zugegeben ist dieser Schauplatz keine komplette Neuheit. Bereits im ersten Black Ops gab es die Möglichkeit, im Laufe des letzten Zombie-Lebels den Erdtrabanten zu besuchen.

In Call of Duty: Future Warfare hätte es aber noch deutlich mehr Action auf dem Mond gegeben. Nie davon gehört? Kein Wunder: Ist ja auch nie erschienen! Dennoch wissen wir jetzt eine ganze Menge über den Shooter, denn nach zehn Jahren ist erstmals Gameplay aufgetaucht!

Damaliger Entwickler plaudert aus dem Nähkästchen

Der X-User mangafigurines hat offenbar seine alten Festplatten von Staub und Spinnweben befreit und darauf das Gameplay-Footage gefunden. Maßgeblich zur Verbreitung des Materials beigetragen hat der bekannte CoD-Insider CharlieIntel.

Kurz darauf meldete sich Brian Bright zu Wort, seines Zeichens damaliger Entwickler beim Studio Neversoft (Guitar Hero), und gab noch viele weitere Infos zum eingestellten Call of Duty preis.

Aber bevor wir fortfahren, schaut euch hier 10 Minuten Gameplay an, die so nie erscheinen sind:

Was beim Anschauen sofort auffällt: Das intern mit NX1 betitelte Projekt hätte wohl seine ganz eigene Note in der CoD-Reihe hinterlassen. In den knapp zweieinhalb Minuten sehen wir packende Szenen, die sich auf einer Mondbasis ereignen.

Ein unübersehbares Detail: Die Schusswechsel bei geringer Schwerkraft. Die anfangs kurz zu sehende Levelauswahl zeigt zudem, dass bereits weitere Maps als nur die Mondbasis erstellt wurden. Das bestätigt auch Brian Bright, indem er in dem oben nachzulesenden Kommentar schreibt:

Wir hatten zwei bis drei Kampagnen-Missionen und einen Haufen an Multiplayer-Arbeit erledigt (ich war der MP-Lead bei dem Projekt), bevor das Spiel eingestellt wurde. Eine Sache, die wir im Multiplayer wirklich mochten, war der erste Escort-Modus in Call of Duty - davon gibt es da draußen auch Footage.

Statt mit Future Warfare wurde die Reihe jedoch mit Ghosts fortgeführt. Bis heute durften Fans kein weiteres Mal auf dem Mond herumballern. Ob das Konzept von Future Warfare eines Tages doch noch realisiert wird? Einige Fans dürften sich das nach dem gezeigten Material wohl wünschen.

Wie geht's eigentlich 2024 weiter mit Call of Duty? Derzeit gibt es noch nicht viele Infos zum nächsten Serienteil, doch eine Sache wird schon jetzt gemunkelt: Das kommende CoD soll stolze vier Jahre in Entwicklung gewesen sein - eine Zeitspanne, die für das jährlich ausgebaute Franchise nicht mehr selbstverständlich ist. Mehr zu dem Thema erfahrt ihr in dem oben verlinkten Artikel.