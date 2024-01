Warhammer 40K in Call of Duty: Das nächste große Crossover ist geleakt und macht den Imperator stolz

Warhammer 40k und CoD MW3 machen voraussichtlich demnächst gemeinsame Sache.

Diese Woche ist das große Midseason-Update von Call of Duty Modern Warfare 3 gestartet, das das Spiel für den Moment durch haufenweise Bugs und Fehler mehr oder weniger kaputt gemacht hat.

Aber nicht alles an dem Update ist schlecht, denn Dataminer haben sich prompt durch die neuen Spieldateien gewühlt und dabei Großes entdeckt: Call of Duty macht offenbar bald gemeinsame Sache mit dem düsteren Universum von Warhammer 40.000.

Das könnte euch im großen Crossover erwarten

Was ist passiert? Die gefundenen Daten zeigen deutlich, dass eine Zusammenarbeit zwischen Call of Duty und dem Warhammer-40K-Universum von Games Workshop in den Startlöchern stehen könnte. Eine offizielle Ankündigung seitens Activision steht zwar noch aus, doch die Indizien sind überzeugend: Artworks und Codezeilen deuten stark darauf hin, dass diese Zusammenarbeit Realität werden könnte.

Alle bisherigen Funde wurden in folgendem Twitter Thread gesammelt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was wurde entdeckt? Die Dataminer enthüllten mögliche neue Charaktere für das Crossover, darunter Absolutionspriester Bruder Boreas von den Dark Angels und Helewise von den Schwestern vom Orden der Heiligen Märtyrerin.

Außerdem könnten Warhammer-40K-typische Bosse und Waffen wie das berüchtigte Kettenschwert in Call of Duty Einzug halten, Hinweise auf Feinde wie Oger und Mumien wurden bereits entdeckt, die voraussichtlich in einem PvE-Modus zum Einsatz kommen könnten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Offizielle Ankündigungen stehen zwar noch aus, doch der Fund gibt Anlass zu spannenden Spekulationen – schließlich platzt das Warhammer-40k-Universum geradezu vor ikonischen Waffen.

Könnten die berühmten Bolter als neue Waffe in Call of Duty auftauchen? Oder vielleicht das Lasgewehr der Imperialen Armee? Ernergieklauen? Melter? Gauss Flayer? Die Möglichkeiten scheinen grenzenlos und die Fans beider Franchises dürften gleichermaßen gespannt sein.

Ihr seid gefragt: Was haltet ihr von dieser möglichen Kollaboration? Wäre ein Warhammer-40.000-Spielmodus ein triftiger Grund, Call of Duty MW3 mal wieder zu installieren oder sogar gezielt dafür zu kaufen? Welche Charaktere und Waffen wollt ihr unbedingt sehen? Scrollt herunter und lasst es uns im Kommentarbereich wissen!