Ist das Call of Duty oder Resident Evil? Manipuliertes Movement in Modern Warfare 2 sieht unheimlich aus

Stellt euch vor, ihr wollt am Feierabend lediglich eine Runde Team-Deathmatch in Modern Warfare 2 spielen. Plötzlich seht ihr aber ein ganzes Squad von Spielern auf euch zu kommen, das sich in völlig unnatürlicher Weise halb hüpfend, halb krabbelnd über die Map bewegt. Panisch leert ihr euer ganzes Magazin, aber könnt die Gruppe kaum treffen und werdet überrannt.

So ging es in den letzten Tagen wahrscheinlich einigen Spielern, die Mitgliedern des Clans Euphoria begegneten. Wie deren seltsamer G-Walk aussieht, und warum die Community darüber streitet, erfahrt ihr hier.

Exploit oder nur harmloser Spaß?

Damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt, seht euch am besten ein Video von den Schöpfern dieser unheimlichen Bewegungsart an, das sie auf Twitter teilen:

Ziemlich unheimlich, oder nicht? Wie genau die Manipulation des Movements funktioniert, erklärte Euphoria allerdings bisher nicht. Fest steht nur, dass Spielerinnen und Spieler die sich so bewegen, ziemlich schwer zu treffen sind. Und genau deshalb gehen die Meinungen über solche Videos auch weit auseinander.

In den Augen der einen ist das ganze nur ein harmloser Spaß, bei dem es darum geht, witzige Bilder für die Killcams anderer Spieler zu erzeugen und einfach ein bisschen Schabernack zu treiben. Für andere ist der G-Walk ein Exploit, der Spielmechaniken ausnutzt, um Kills zu farmen und dem gegnerischen Team den Spaß zu verderben. So diskutieren Twitter-Nutzer etwa unter einem geteilten Video von Euphoria über den Sinn und Zweck des Ganzen:

Ein anderer Kommentar verteidigt die Schöpfer des G-Walks ebenfalls und behauptet sogar, es sei schließlich Ausdruck der überlegenen Fähigkeiten, wenn man solche Tricks beherrsche. Dieser Standpunkt scheint aber sehr gewagt zu sein, ist es doch wohl kaum Absicht der Entwickler, dass sich Spieler in dieser Form über die Karte bewegen. Es ist gut möglich, dass in absehbarer Zeit ein Patch den G-Walk unmöglich macht.

Was haltet ihr vom G-Walk? Sieht er in euren Augen eher lustig, oder auch unheimlich aus? Und wichtiger, seht ihr das Ganze als harmlosen Spaß, oder graut euch bereits davor, dass auch in euren Spielen dieser seltsame Trick angewandt wird? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!