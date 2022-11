Rollenspiel in CoD Warzone 2: Spieler wird im Kriegsgebiet zum Taxifahrer

Seit knapp einer Woche ist CoD Warzone 2 nun draußen und viele Spieler sind alles andere als begeistert. Auf Steam hagelt es aktuell heftige Kritik, die Steam User Reviews sehen verheerend aus:

37 4 Mehr zum Thema CoD Warzone 2 - Fan-Kritik: "Selbst kostenlos noch zu teuer"

Kein Wunder also, dass Spieler nun also neue Wege suchen, um auf der riesigen Karte Al Mazrah Spaß zu haben. Ein hat nun offenbar den Rollenspieler in sich entdeckt und ist zum Taxifahrer geworden - und hat damit einen neuen Trend ausgelöst.

Immer mehr Taxifahrer treiben in Warzone 2 ihr Unwesen

Am Wochenende teilte der Spieler crescendummain ein Video auf Reddit, in dem er zeigt, wie er sich mitten im Kriegsgebiet als gutmütiger Taxifahrer die Zeit vertreibt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Nachdem er eine Gruppe von vier Spielern dazu überreden könnte, in bzw. auf seinem weißen Jeep Platz zu nehmen, chauffierte er die Gruppe einige Kilometer über die Karte. Am Ziel angekommen, werden noch ein paar Nettigkeiten ausgetauscht und der Spieler macht sich auf die Suche nach neuen Kunden.

Ziemlich überraschend, dass niemand gestorben ist - immerhin geht es hier um CoD Warzone 2. Weder wurde der Fahrer am Ende erschossen, noch sprengte er seinen Wagen inklusive seiner Fahrgäste mit einer C4-Ladung in die Luft.

Aber auch andere Spieler haben Gefallen am Taxifahrer-Nebenjob gefunden: So veröffentlichte etwa der YouTuber JayEsco einen Clip, in dem er sich ein paar Dollar als Uber-Fahrer dazuverdiente, um die 5.000 US-Dollar für sein Loadout zusammenzukratzen. Als Gratis-Service singt er sogar für seine Fahrgäste, unter anderem den 80er-Jahre Rock-Hit Your Love von The Outfield - wer GTA Vice City gespielt hat, wird den Song garantiert kennen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Taxifahrer sind nur eine von vielen Möglichkeiten, wie Spielerinnen und Spieler gerade viel Spaß mit dem neuen Umgebungschat in Warzone 2.0 haben. Seit der Veröffentlichung sind durch das neue Feature schon viele witzige Szenen entstanden:

12 1 Mehr zum Thema CoD Warzone 2: Wie ein kleines Feature für großes Gefühlschaos sorgt

Was haltet ihr von solchen Aktionen in CoD Warzone 2? Findet ihr das witzig oder würdet ihr den singenden Taxifahrer am liebsten direkt über den Haufen schießen? Schreibt es uns doch in die Kommentare!