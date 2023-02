Seid ihr Call of Duty-Experte? Unser Quiz verrät es!

Call of Duty gibt es mittlerweile seit fast 20 Jahren. 2003 erschein am 6. November in Deutschland der allererste Teil der Shooter-Reihe und legte damals den Grundstein für eine der bis heute größten und erfolgreichsten Spielefranchises überhaupt.

Wer sich beim Einleitungssatz dachte: verdammt, bin ich alt geworden , könnte bei unserem Trivia-Quiz jetzt so richtig punkten. In insgesamt 13 Fragen testen wir euer Call of Duty-Wissen in voller Breite und Länge. Hier geht's zum Quiz:

Die Fragen sind dabei bunt zusammengewürfelt und decken die gesamte CoD-Geschichte ab. Je nachdem, wie viele Punkte ihr am Ende erreicht, dürft ihr euch vielleicht absoluter CoD-Experte nennen und beim nächsten Multiplayer-Match damit in eurer Party prahlen.

Sollte es nicht für die volle Punktzahl reichen, empfehlen wir euch ein wenig Nacharbeit. Etwa, indem ihr ausgelassene Call of Duty-Teile nachholt. Unser Ranking der besten Call of Dutys hilft euch dabei gern. Alternativ könnt ihr auch ein wenig auf GameStar.de stöbern.

Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wie ihr abgeschnitten habt und wie ihr die Fragen fandet. Wir wollen in Zukunft noch mehr mit Quizzes experimentieren und freuen uns auch generell über euren Input und eure Themenvorschläge für weitere Quizzes.

Wie es mit Call of Duty 2023 weitergeht, ist noch weitestgehend unbekannt. Einem Insider zufolge soll das Franchise aber seinen jährlichen Release-Rythmus beibehalten, sodass ihr euch auch dieses Jahr auf einen neuen CoD-Ableger freuen dürft.

Es wird gemunkelt, dass es sich beim nächsten Teil um ein Spin-Off zu Modern Warfare handeln soll, das von Sledgehammer (CoD MW3, Advanced Warfare, WWII und Vanguard) entwickelt wird. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht. Sobald wir neue Infos haben, erfahrt ihr sie bei uns zuerst. Und bis dahin könnt ihr (je nach Punktzahl) euer CoD-Wissen noch etwas aufmöbeln.