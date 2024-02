Fataler Fehler bei Call of Duty: Entwickler streichen teuerstes Bundle, weil sie sich beim Preis vertippt haben

Das Gassed Up Bundle enthält neue Farben für eure WSP-Waffen.

Jedem von uns ist schon mal ein Zahlen- oder Bcuhstabendreher passiert. Im Fall von Call of Duty Modern Warfare 3 kann der aber dazu führen, dass ein Skin-Bundle statt 24 Euro plötzlich satte 34 Euro kostet, also mehr als ein kompletter Blackcell Battle Pass. So geschehen beim neuen Gassed Up Weapon Vault Bundle .

Das gehört ohnehin schon zu den teuersten Bundles, die Call of Duty Warzone und MW3 im Shop anbieten: 2.400 CoD Coins, also umgerechnet grob 24 Euro, stellen die bisherige Höchstgrenze dar.

Dafür gibt's dann im Fall des Gassed Up Bundles ein paar Skins und Freischaltungen samt Leuchtspureffekten für die Uzi-Waffenplattform.

Beim Preis vertippt

Jetzt betätigen die Entwickler die Notbremse und nehmen das Bundle zeitweilig offline, weil sie sich beim Preis im Shop vertippt haben. Das Pack hätte überhaupt keine 34 Euro kosten sollen, heißt es im offiziellen Statement via X (vormals Twitter):

Wörtlich übersetzt:

Das Gassed Up Weapon Vault Bundle wurde zeitweilig aus dem Shop entfernt wegen eines Bepreisungsfehlers. Der eigentliche Preis liegt bei 2.400 CoD Points. Spielerinnen und Spieler, die das Bundle für 3.400 CoD Points gekauft haben, bekommen die Differenz von 1.000 CoD Points bald gutgeschrieben.

Auf Deutsch heißt das Bundle »Volles Gas« und enthält neben Waffenskins auch Embleme und XP-Tokens.

Halber Refund für das überteuerte CoD Bundle

Falls ihr also extra für das eine Bundle euer CoD-Konto mit 34 Euro aufgeladen habt, dann schreibt uns a) gerne die Beweggründe in die Kommentare und b) bekommt ihr wie bei manchen Klamottenläden bloß einen Gutschein von 1.000 CoD-Punkten für weitere Shop-Einkäufe.

Activision macht also netto keinerlei Verluste mit der Aktion, weil das ausgegebene Geld im System bleibt und nicht zurück auf euer Bankkonto wandert.

Mittlerweile ist das Bundle wieder im Spiel zu kaufen, diesmal für die korrekten 24 Euro. Investiert ihr eigentlich regelmäßig Geld in solche Pakete, also Operator oder Waffen Bundles? Oder spielt ihr euch die Coins über den Battle Pass frei? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.