Captain Marvel - Comic-Verfilmung legt rekordverdächtigen Kinostart hin

Die jüngste Comic-Verfilmung Captain Marvel mit Brie Larson als neue Superheldin im MCU schlug schon vor dem Kinostart hohe Wellen, so dass Rotten Tomatoes sogar ihr User-Bewertungsprofil wegen zahlreichen Troll-Angriffen ändern musste, die dem Film lange vor der ersten Vorführung schlechte Bewertungen vergaben.

Doch der Kinostart belehrt den Filmemachern eines besseren: Mit rund 455 Millionen Dollar weltweit legt Captain Marvel am ersten Wochenende einen sensationellen Start hin.

Captain Marvel in der Filmkritik: Die stärkste aller Superheldinnen kommt zu spät

Captain Marvel trotzt den Kritikern

Allein in den US-Kinos kommt der Film am ersten Wochenende auf satte 152 Mio. Dollar und ist nicht nur neuer Spitzenreiter der Kinocharts, sondern auch erfolgreicher als der DC-Film Wonder Woman sowie der vieldiskutierte Star Wars: Die letzten Jedi. Einzig Marvels Avengers: Infinity War war mit weltweit 640 Mio. Dollar am ersten Wochenende um vielfaches erfolgreicher.

Kassenschlager auch in den deutschen Kinos

Auch in den deutschen Kinos wird die neue Marvel-Heldin mit rund 640.000 Besuchern am ersten Wochenende zum Kassenschlager und mit Abstand zum neuen Spitzenreiter der Charts. Ob sich der Erfolg auch über die nächsten Wochen halten kann, wird sich zeigen.

