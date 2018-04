10 Jahre Marvel-Filme - Stars bedanken sich im Video bei ihren Fans

Marvel Studios blickt auf 10 Jahre erfolgreiche Superheldenfilme aus dem Marvel Cinematic Universe zurück. Zum großen Jubiläum wurde bereits Anfang des Jahres ein gigantisches Klassenfoto mit knapp 80 Schauspielern und Filmemachern aus allen bisherigen 18 Superheldenfilmen (Iron Man bis Black Panther) veröffentlicht, aufgenommen am Film-Set zur kommenden 19. Comic-Verfilmung Avengers: Infinity War. (Kinostart: 26. April)

Marvel-Stars bedanken sich persönlich bei den Fans

Schon damals versprach Marvel, das Jubiläum mit all den Fans zu feiern. So gibt es nun eine persönliche Grußbotschaft per Video von den vielen Superhelden-Darstellern, die sich bei all ihren vielen treuen Fans bedanken.

Dazu gehört natürlich Robert Downey Jr., der als erster Superheld Iron Man mit seinem Solo-Film vor 10 Jahren den Grundstein für das MCU legte und bis heute in fast allen Comic-Verfilmungen mitspielt. Zu sehen sind aber auch Hulk-Darsteller Mark Ruffalo, Chris 'Cap' Evans, Thor-Star Chris Hemsworth, Chris Pratt als Star-Lord aus den Guardians of the Galaxy und viele mehr.

Nie gezeigte Set-Bilder aus den ersten Marvel-Filmen

Zusätzlich hat das Studio in den Archiven gekramt und präsentiert (via Twitter) einige nie zuvor gezeigte Aufnahmen an den Film-Sets zu den ersten Marvel-Filmen mit Iron Man, Thor & Co.

Check out these never before seen behind-the-scenes images from Marvel Studios: The First Ten Years, coming this November wherever books are sold! (1/2) pic.twitter.com/r3aEjnjezr — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 10, 2018

Check out these never before seen behind-the-scenes images from Marvel Studios: The First Ten Years, coming this November wherever books are sold! (2/2) pic.twitter.com/wk2SAjk2gC — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 10, 2018

Die Superheldenfilme im MCU bis jetzt

Begonnen hat alles im Jahr 2008 mit dem ersten Iron Man-Film von Regisseur Jon Favreau. Hier eine kleine Übersicht sämtlicher 18 Marvel-Filme aus dem MCU, die bereits im Kino erfolgreich gezeigt wurden, zuzüglich der in Zukunft geplanten und teilweise in Arbeit befindlichen Comic-Verfilmungen.

