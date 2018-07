Nun steht es endlich fest: Die düstere und brutale Animationsserie Castlevania nach der beliebten Videospielreihe geht nicht etwa wie zuvor angekündigt im Sommer weiter, sondern erst im Herbst. Genauer gesagt am 26. Oktober 2018.

Das bestätigt Warren Ellis, Drehbuchautor der Serie, auf der AnimeExpo 2018 (via Twitter), inklusive eines ersten Bildes. Über die Handlung wird aber noch nichts verraten. Auch ein erster Trailer lässt noch auf sich warten.

CASTLEVANIA Season 2. Eight episodes. OCTOBER 26, only on Netflix. #Castlevania #castlevanianetflix @Castlevania pic.twitter.com/2GvkHRhCdP

Die Animationsserie Castlevania handelt von dem letzten verbliebenen Vampirjäger Trevor Belmont des Belmont-Clans, der den brutalen und unkontrollierbaren Dracula und seinen blutigen Rachefeldzug aufzuhalten versucht. Unterstützt wird er dabei von der Magierin Sypha Belnades und Draculas Sohn Alucard.

Die zweite Staffel umfasst 8 Episoden, doppelt so viele wie die erste Staffel, die weiterhin auf Netflix abrufbar ist. Hinter der Serie steht Drehbuchautor Warren Ellis und Produzent Adi Shankar, die das Spiel Castlevania: Curse of Darkness als Prequel zum NES-Original aus dem Jahr 1984 von Konami verfilmen.

Exclusive: Greatest video game adaptation of all time. Season 2 dropping October 26 worldwide on the greatest platform of all time @Netflix. #dragonenergy #humility