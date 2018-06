Castlevania - Staffel 3 der düsteren Vampir-Serie auf Netfllix bestätigt

Die düstere Animationsserie Castlevania nach der beliebten Videospielreihe geht in diesem Sommer auf Netflix weiter. Noch bevor die 2. Staffel an den Start geht, bestätigt nun Richard Armitage als die englische Original-Stimme von Trevor Belmont gegenüber DigitalSpy, dass bereits die Arbeit an einer 3. Staffel begonnen hat:

"Wir sind dabei, eine dritte Staffel aufzunehmen. Die zweite Staffel wurde noch nicht ausgestrahlt, aber wir sind dabei, eine dritte zu machen."

Weiter ins Details wollte er aus verständlichen Gründen noch nicht gehen. Jedoch deutet er an, dass die Zusammenarbeit mit seiner Figur Trevor und die von Adrian Tepes, Draculas Sohn, stärker zusammen arbeiten werden. Für Fans der Serie und Kenner der Spiel dürfte die Aussage aber keine große Überraschung sein.

Eine offizielle Bestätigung für eine 3. Staffel gibt es zu diesem Zeitpunkt von Seiten des Streaming-Dienst Netflix noch nicht.

Spieleverfilmung Castlevania auf Netflix

Die Animationsserie Castlevania basiert auf dem Spiel Castlevania: Curse of Darkness, Prequel zum NES-Originalspiel von Konami aus dem Jahr 1984. Im Mittelpunkt steht der letzte verbliebene Vampirjäger Trevor Belmont des Belmont-Clans, der den brutalen und unkontrollierbaren Dracula und seinen blutigen Rachefeldzug aufzuhalten versucht. Unterstützt wird er dabei von der Magierin Sypha Belnades und Draculas Sohn.

Staffel 2 geht im Sommer an den Start

Die erste Staffel umfasst vier Folgen und ist weiterhin auf Netflix abrufbar. Nach dem erfolgreichen Serien-Start kündigten die Macher der Serie, Drehbuchautor Warren Ellis und Produzent Adi Shankar, für diesen Sommer eine 2. Staffel mit doppelt soviel Folgen an. Ein genauer Release-Termin wird noch bekannt gegeben.