Die Comic Con Experience ist zum ersten Mal in Europa angekommen: Vom 27. bis 30. April findet die CCXP in Köln statt, wo Fans von Marvel, DC, The Walking Dead, Game of Thrones oder Lucifer auf ihre Kosten kommen.

Vor Ort sind unter anderem Jason Statham und Idris Elba aus dem Spin-off Hobbs & Shaw zu Fast & Furious, Nikolaj Coster-Waldau aus Game of Thrones, Zachary Levi aus Shazam und Benedict Wong aus Avengers: Endgame sowie Rebecca Mader und Mark Pellegrino aus Once Upon a Time und Supernatural zu Besuch.

Wer nicht persönlich vor Ort sein kann (wem könnte es man bei dieser Hitze verübeln), sollte einen Blick in den Livestream unserer Kollegen von Moviepilot und Filmstarts werfen. Hier sitzt nicht nur Marco Risch von Nerdkultur auf der Couch, sondern auch Gäste aus der Film-, TV- und Comic-Branche.

Dabei sieht der Zeitplan für den Livestream von der CCPX Cologne am 27. Juni 2019 wie folgt aus: