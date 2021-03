Century: Age of Ashes wird euch auf dem Rücken von Drachen in Multiplayer-Gefechte schicken. Wer schon vor dem Early-Access-Release des Free2Play-Spiels im April 2021 herausfinden will, ob das Spaß macht, kann sich jetzt für eine geschlossene Beta-Phase anmelden.

Worum geht es in Century: Age of Ashes?

Statt mit Waffen aufeinander loszugehen, kämpft ihr in Century: Age of Ashes mit riesigen Drachen in Spielmodi wie Team Deathmatch, Last Team Standing oder einer Variation von Capture-the-Flag. Dabei stehen euch drei verschiedene Klassen zur Auswahl:

Windguard: Ein Verteidiger, der Feinde desorientieren kann.

Ein Verteidiger, der Feinde desorientieren kann. Marauder: Auf den Angriff fokussiert und gut darin, Ziele zu verfolgen.

Auf den Angriff fokussiert und gut darin, Ziele zu verfolgen. Phantom: Konzentriert sich auf das Schleichen und stellen von Fallen.

Dazu steigt ihr immer weiter im Level auf und erhaltet eine Ingame-Währung. Über diesen Weg schaltet ihr neue Skins für euren Drachen selbst und auch dessen Reiter frei. Der Entwickler betont zudem, dass diese rein kosmetisch sind und keinerlei spielerische Vorteile bieten sollen.

Einen Eindruck von dem Spiel könnt ihr euch im folgenden Trailer machen:

So nehmt ihr an der Beta teil

Wann? 12. - 21. März 2021

12. - 21. März 2021 Wo? Produktseite auf Steam

Die Anmeldung für die Beta-Teilnahme läuft denkbar einfach. Ihr benötigt nur einen Steam-Account und müsst dann den Button mit der Aufschrift »Zugriff anfordern« auf der Produktseite des Spiels anklicken. Danach bleibt nicht mehr zu tun, als zu hoffen. Denn nicht jeder wird eine Einladung erhalten.

Was steckt in der Beta?

Wie schon in der ersten Beta-Phase könnt ihr einen Blick auf die Drachenkämpfe werfen. Allerdings wurden die Matches verbessert. So gibt es jetzt spezielle Matches für Anfänger, die ihr bis Level 10 besuchen könnt. Ebenfalls neu ist einen Skirmish-Modus, in dem zwei Teams bestehend aus je drei Spielern gegeneinander antreten und von fünf Runden die meisten gewinnen müssen.

Fortschritt bleibt: Euer Fortschritt aus dieser zweiten Beta wird erhalten bleiben und in die Early-Access-Phase sowie den vollständigen Release übernommen werden. Das bedeutet, dass ihr Erfahrungspunkte, Währungen und Unlocks behaltet.

Kostenloser Spielspaß

