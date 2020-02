Der chinesische Gaming-Gigant Tencent hat Anteile des Berliner Entwicklerstudios Yager gekauft und hält damit nun eine Minderheitsbeteiligung. Das wurde heute von dem deutschen Studio offiziell bekannt gegeben. Yager wird den meisten vermutlich durch den überraschend visionären Antikriegs-Shooter Spec Ops: The Line bekannt sein.

Minderheitsbeteiligung bedeutet in diesem Fall, dass Tencent zwischen einem und 49 Prozent der gesamten Anteile erworben hat. Wie groß die Beteiligung des in der Stadt Shenzhen beheimateten Unternehmens genau ist, wurde nicht veröffentlicht.

Was die Berliner genau zu diesem strategischen Schritt bewegt hat, verrät Yager CEO und Gründer Timo Ullmann:

"Tencent ist nicht nur das größte Gaming-Unternehmen der Welt, sondern auch ein erfolgreicher Investor mit einer herausragenden Erfolgsbilanz. Wir sind geehrt, zu ihrer Reihe an Partnern zu stoßen, die sich aus einigen der größten Namen der Games-Industrie zusammensetzen. Wir sind davon überzeugt, dass unser Unternehmen dadurch wachsen wird, nicht nur weil wir Zugriff auf Tencents Netzwerk und Ressourcen erhalten, sondern weil wir auch von Tencents tiefgreifendem Industrie-Fachwissen profitieren. "

Momentan arbeitet Yager an dem kompetitiven Sci-Fi-Shooter The Cycle, der am 12. September 2019 exklusiv im Epic Games Store erschienen ist.

Wer ist Tencent?

Obwohl der Großkonzern in Europa lange eher unter dem Radar flog, gehört das chinesische Unternehmen zu den wertvollsten Firmen der Welt und ist im Gaming-Bereich sogar führend. Im Westen hält Tencent bereits Anteile an Branchen-Giganten wie Epic Games, Activision-Blizzard und Ubisoft.

Wieso Tencent trotz seiner Größe in Deutschland lange unbekannt war, erfahrt ihr genauer in unser Plus-Reportage. Dort sind wir der heimlichen Supermacht genauer auf den Grund gegangen.