Weltraum-Actionspiel Chorus soll auch Action-Rollenspieler ansprechen

Auf der gamescom 2020 präsentierten die deutschen Entwickler von Fishlabs erstmals echtes Gameplay ihres kommenden Weltraum-Actionspiels Chorus. In einem neuen Trailer erklären die Macher des Spiels nun die Hintergründe von Protagonistin Nara und weshalb der Titel auch für Action-RPG-Fans interessant sein könnte.

Weltraum-Action mit Rollenspiel-Elementen

Das Wichtigste zuerst: Chorus spielt sich wie ein reinrassiges Weltraum-Action-Spiel und nicht wie eine Simulation à la Star Citizen oder Elite Dangerous. Vielmehr haben sich die Entwickler von Space-Shootern wie Freelancer oder Star Wars: Rogue Squadron inspirieren lassen.

Doch nicht nur Weltraum-Fans könnte Chorus gefallen: Im Video verraten die Entwickler weitere Details zum Fähigkeiten-System. Im Verlaufe des Spiels lernt die Heldin Nara sogenannte Riten - das sind spezielle Skills und Angriffe. Wie in einem schnellen Action-Rollenspiel lassen sich diese Riten zu mächtigen Kombos verketten. Laut Studio Creative Director Tobias Severin bestimmt die Fähigkeit, diese Skills zu meistern, ob ihr ein »Noob oder ein Meister« in Chorus seid.

Neue Details zur Story

Auch zur Story verraten die Entwickler im Video neue Informationen: Bisher wussten wir, dass die Pilotin Nara, die in Chorus gemeinsam mit ihrem lebendigem Raumschiff Forsaken die Hauptrolle spielen wird, von einem mysteriösen Kult namens »The Circle« gejagt wird.

Nara war jedoch selbst Teil dieses Kults: In ihrer Vergangenheit war sie nicht nur ein Mitglied des Circle, sie war sogar die rechte Hand seines unheimlichen Anführers, der in der Spielwelt nur als »The Prophet« bekannt ist. In ihrem früheren Leben haben Nara und ihr Schiff - welches gleichzeitig auch ihr bester Freund ist - als Teil des Kults viele unschuldige Leben genommen. Im Verlaufe der Geschichte von Chorus wollen die Beiden ihre Gräueltaten vergessen machen, indem sie die finstere Organisation und ihren Anführer daran hindern, das gesamte Universum zu unterjochen.

Chorus soll 2021 erscheinen - in unserer Spielvorstellung lest ihr weitere Details zu Story und Gameplay, die uns die Entwickler im gamescom-Interview verraten haben: