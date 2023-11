Meme-Legende Chuck Norris will es mit 83 Jahren nochmal wissen, kehrt für neuen Actionfilm zurück

Zuletzt war Chuck Norris 2012 mit The Expendables 2 in einem Actionfilm zu sehen. Bildquelle: Lionsgate

Auch wenn ihr vielleicht keinen einzigen Film mit ihm gesehen habt, dürfte jeder von euch Chuck Norris kennen. Als Pointe unzähliger Memes und Internet-Witze ist der Film- und Serien-Veteran mittlerweile unsterblich geworden. Jetzt kehrt Chuck Norris mit 83 Jahren nochmal für einen Action-Streifen zurück: Agent Recon.

Chuck Norris 2024 back in action

Agent Recon soll 2024 erscheinen, einen konkreten Release-Termin gibt es für Deutschland aktuell nicht. Der Film wurde bereits abgedreht, für die Regie zeichnet sich Derek Ting verantwortlich, der gleichzeitig eine der Hauptrollen übernimmt. Neben Chuck Norris ist außerdem Marc Singer (Beastmaster) mit von der Partie.

Einen Trailer gibt es zu Agent Recon aktuell noch nicht, ein erstes Bild konnte zumindest Deadline teilen. Dafür wissen wir, worum sich die Handlung des Films dreht: Norris spielt Alistair, den Anführer einer geheimen Einsatztruppe, die einen mit Superkräften ausgestatteten Rookie (Derek Ting) auf eine Mission schickt, um eine Basis zu untersuchen, die mit Alien-Technologie herumexperimentiert.

Derek Ting machte sich in den letzten Jahren als Regisseur, Drehbuchautor und Action-Star in Hongkong einen Namen. In Agent Recon ist nicht nur Chuck Norris, sondern auch dessen Sohn Dakota involviert, der die Choreographien seines mittlerweile 83 Jahre alten Vaters verantwortet.

Eine Action-Ikone der 80er - bis heute

Chuck Norris zählte in den 80er-Jahren zu den größten Action-Stars der Branche (neben Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone), nachdem er 1972 in Bruce Lees Die Todeskralle schlägt wieder zu sein Hollywood-Debüt feierte. Zu Norris’ bekanntesten Produktionen dürften zweifelsohne McQuade, der Wolf, Braddock - Missing in Action, Delta Force und natürlich die TV-Serie Walker, Texas Ranger zählen.

In einem Actionfilm war Chuck Norris zuletzt 2012 mit The Expendables 2 an der Seite von Stallone, Schwarzenegger, aber auch Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Randy Couture, Terry Crews und Co. zu sehen. Ansonsten wirkte Norris auch an eher familienfreundlichen Produktionen mit.

Was Fans von Chuck Norris’ Action-Comeback in Agent Recon erwarten dürfen, wird sich erst irgendwann 2024 zeigen. Übrigens: Wollt ihr mehr darüber wissen, was aktuell bei neuen (und alten) Actionfilmen passiert, dann werft am besten einen Blick auf die folgenden Links:

Was haltet ihr davon, dass Chuck Norris mit 83 Jahren nochmal an einem Actionfilm mitwirkt? Welcher Film oder welche TV-Serie mit Chuck Norris ist euer Favorit? Welche Action-Ikone der 80er ist euer absoluter Liebling? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und teilt außerdem euren besten Chuck-Norris-Witz mit uns - wir sind gespannt!