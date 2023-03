Cities: Skylines 2: Welche Features muss ein Nachfolger unbedingt haben?

Rund um Cities: Skylines brodelt aktuell die Gerüchteküche. Ein Nachfolger ist noch nicht offiziell bestätigt. Das Studio hinter dem Aufbau-Hit will aber auf der Paradox Anniuncement Show am 6. März um 18 Uhr deutscher Zeit ein neues Spiel ankündigen. Gut möglich, dass es sich hierbei um den Nachfolger von Cities: Skylines handelt.

Aus diesem Grund wollen wir schon ein wenig vorfühlen und euch fragen, was der Nachfolger so alles in Features im Gepäck haben sollte. Dafür haben wir euch oben eine kleine Umfrage zusammengedübelt mit ersten Vorschlägen.

Insgesamt könnt ihr drei dieser Vorschläge auswählen. Solltet ihr dabei die Option etwas anderes anwählen, freuen wir uns über die ausführliche Erklärung eures Wunschfeatures in den Kommentaren. Natürlich dürft ihr wie gewohnt auch jegliches weiteres Feedback dort gern niederschreiben.

Was heißt das für den Vorgänger?

Unabhängig davon, ob der Nachfolger angekündigt wird oder nicht, steht Cities: Skylines noch längst nicht still. Erst kürzlich erschien ein Konsolen-Update, was die Remastered-Version des Spiels für PlayStation 5 und Xbox Series X salonfähig machte. Wie die aussieht, seht ihr hier:

PC-Spielerinnen und -Spieler müssen sich aber nicht grämen, denn die Konsolen-Features stehen der PC-Version bereits lange zur Verfügung. Es handelt sich also um eine Nachreichung.

Warum der Aufbau-Tipp so viele Leute fesselt, erklärt euch Kollege Micha im Podcast. Denn Cities: Skylines gehört zu seinen Top 25 besten Spielen aller Zeiten. Intern gilt er in der Redaktion als das Cities-Genie und hat sehr wahrscheinlich auch schon den nächsten Podcast zum Thema geplant, sollte wirklich ein Nachfolger angekündigt werden.

Ob das neue Spiel der Cities-Macher nun wirklich ein Nachfolger ist oder in eine vollkommen andere Richtung geht, erfahren wir am 6. März um 18 Uhr deutscher Zeit. Dann startet der Paradox-Livestream und will uns drei neue Spiele, vier Erweiterungen und jede Menge Gameplay und Updates zeigen.

Solltet ihr den Livestream verpassen, findet ihr im Nachhinein alle wichtigen Ankündigungen auf GameStar.de.