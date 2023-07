Cities: Skylines 2 bekommt eine völlig neue Art einzigartiger Gebäude

Ein neuer Gebäude-Typ wird in Cities: Skylines 2 euer Stadtbild verschönern.

Wenn Cities: Skylines 2 erscheint, dann bringt es jede Menge von der Community gewünschte Änderungen und Verbesserungen mit sich. Mit einigen haben die Fans gerechnet, mit anderen eher weniger. Dass ein völlig neue Art einzigartiger Gebäude ins Spiel kommt, gehört wohl zu zweiterem.

Doch genau das kündigte das Team von Colossal Order nun an. In einem weiteren enorm umfangreichen Entwicklungs-Update spricht das Team über Zonen, wie ihr sie baut und wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Hier werden auch die neuen Signature Buildings erwähnt, die auf eine ganz bestimmte Art funktionieren.

Die neuen Features wurden auch in einem Trailer vorgestellt:

4:08 Cities Skylines 2 erklärt ausführlich, wie ihr mehr Abwechslung in eure Stadt bekommt

Das sind Signature Buildings

Bei den Signature Buildings handelt es sich um einzigartige Gebäude, die über unterschiedliche Errungenschaften freigeschaltet werden. Ihr könnt sie auch entsprechend einfach überall in der Stadt platzieren. Allerdings haben sie einen besonderen Effekt! Diese Gebäude sind nämlich zusätzlich auch noch Zonen.

Dabei gibt es Signature-Gebäude für jeden Zonen-Typ. Ihr könnt also einzigartige Gebäude bauen, die auch als Wohnungen, Gewerbefläche, Industriefläche und Büros dienen können und halten sich auch an die gleichen Voraussetzungen und Wechselwirkungen wie diese Zonen. Gleichzeitig bietet jedes Gebäude noch bestimmte Vorteile, die sich entweder auf die Zone oder die ganze Stadt auswirken können.

Vor allem sind die Gebäude aber komplett kostenlos. Sobald ihr einmal die Anforderungen erfüllt und das Gebäude freischaltet, könnt ihr es einmalig irgendwo in der Stadt platzieren.

Noch mehr zu Zonen in eurer Stadt

Neben den Signature-Gebäuden wurden viele weitere Features angekündigt, mit denen ihr die Zusammensetzung eurer Stadt kontrolliert. Hier eine schnelle Übersicht:

Zonen können jetzt wahlweise sowohl amerikanische als auch europäische Gebäude aufweisen.

Zonen werden nicht mehr über ein eigenes Tool gelöscht, sondern über Rechtsklick.

Es gibt jetzt mehr als doppelt so viele Wohnraum-Zonen. Neu sind Reihenhäuser, Apartments mit mittlerer Dichte, gemischter Wohnraum mit Geschäften im Erdgeschoss und große Apartment-Gebäude mit niedriger Miete.

Außerdem gibt es wieder Gewerbezonen, Industriezonen und Bürozonen in unterschiedlichen Ausführungen.

Zonen haben Ansprüche an ihren Standort, die wir uns beim Anlegen anzeigen lassen können. Wohngebiete wollen etwa keinen verschmutzten Untergrund.

Alle Zonen haben bestimmte Anforderungen und beeinflussen sich gegenseitig. Bewohner suchen Wohnraum, Arbeitsstellen und Unterhaltung, während Gewerbe von produzierten Gütern und kaufkräftigen Kunden abhängt. Die Industrie benötigt Arbeitskraft, sowie lokale Geschäfte als Abnehmer. Außerdem ist Software nötig, die in Büros produziert wird, wo einige Bewohner lieber arbeiten wollen.

Wird von vielen Betrieben und Zonen eine ähnliche oder verknüpfte Ressource produziert, kann sich die Stadt darauf spezialisieren was weitere Boni freischaltet.

Der Wert des Landes wirkt sich darauf aus, wie hoch die Mieten werden. Über Steuern lässt sich das regulieren, oder indem bestimmte Geschäfte in der Nähe gebaut oder eben nicht gebaut werden. Gerät das Mietverhältnis außer Kontrolle, werden Gebäude verlassen, fangen an zu verfallen und werden von Obdachlosen bewohnt.

Gebäude in allen Zonen können von Stufe 1 bis 5 aufleveln, was die Unterhaltskosten erhöht, dafür den Verbrauch von Strom und Wasser senkt und auch die Produktion ankurbelt.

Im Trailer ist außerdem zu sehen, wie ihr in Cities: Skylines 2 Felder und Minen händisch anlegt.

Was ist eure Meinung zu diesen Neuerungen? Genau das, was ihr euch gewünscht habt oder fehlt euch eine Neuerungen, die unbedingt notwendig gewesen wäre? Schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare!