Cities: Skylines 2 - Nicht genügend Kunden in Gewerbezonen? Das könnt ihr tun

Beim Ausweisen von Gewerbezonen müsst ihr Vorsicht walten lassen.

Cities: Skylines 2 ist endlich erschienen und tausende Spielerinnen und Spieler errichten gerade ihre ersten Städte. Mit seiner aufwendigen Wirtschafts- und Verkehrssimulation wird das Aufbauspiel auch mal ziemlich kompliziert, und besonders ein Hinweis des Spiels sorgt immer wieder für Verwirrung. Falls auch ihr ein Problem mit zu wenig Kunden in Gewerbezonen habt, erklären wir euch hier, was ihr tun könnt.

Was tun bei Kundenmangel?

In Cities: Skylines 2 baut ihr viele Gebäude wie im Vorgänger nicht selbst, sondern weist Baugebiete für Industrie, Wohngebiete und den Handel aus. Letztere heißen Gewerbezonen und bestehen aus den verschiedensten Geschäften und Läden.

Immer wieder kommt es jedoch vor, dass euch das Spiel davor warnt, dass es nicht genügend Kunden in einer Gewerbezone gibt. Das ist natürlich keine gute Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg und das Fortbestehen der Geschäfte. Die Ursachen für eine solche Meldung können unterschiedlich sein, folgende Maßnahmen könnt ihr ergreifen:

Anbindung verbessern: Möglicherweise erreichen eure Bewohner die Geschäfte nur schlecht. Stellt sicher, dass sie entweder zu Fuß, mit dem Auto oder per öffentlichem Nahverkehr von Wohngebieten aus gut zu erreichen sind. Baut etwa einfach mal eine Buslinie und beobachtet, ob die Lage sich verbessert.

Möglicherweise erreichen eure Bewohner die Geschäfte nur schlecht. Stellt sicher, dass sie entweder zu Fuß, mit dem Auto oder per öffentlichem Nahverkehr von Wohngebieten aus gut zu erreichen sind. Baut etwa einfach mal eine Buslinie und beobachtet, ob die Lage sich verbessert. Schon beim Bau aufpassen: Im Idealfall achtet ihr bereits beim Ausweisen einer Gewerbezone auf eine günstige Platzierung. Dabei hilft euch auch ein Map-Filter, der im Zonen-Tool zugeschaltet wird. Wählt ihr Gewerbezonen, wird die Karte je nach Eignung eingefärbt. Lasst am besten nur dort Geschäfte entstehen, wo die Karte in ein sattes Grün getaucht ist.

Im Idealfall achtet ihr bereits beim Ausweisen einer Gewerbezone auf eine günstige Platzierung. Dabei hilft euch auch ein Map-Filter, der im Zonen-Tool zugeschaltet wird. Wählt ihr Gewerbezonen, wird die Karte je nach Eignung eingefärbt. Lasst am besten nur dort Geschäfte entstehen, wo die Karte in ein sattes Grün getaucht ist. Steuern senken: Kämpft ihr trotz allem noch mit Kundenmangel, kann es auch helfen, die Steuern für den Handel zu senken. Das wird euch zwar eure Einnahmen schrumpfen lassen, kann aber für die Geschäfte eine große Hilfe sein. Ihr könnt auf nur die Steuern für bestimmte Produktkategorien senken.

Zuletzt besteht natürlich auch die Chance, dass es schlicht nicht an euch liegt, und ein Bug für die Kundenmangel-Meldung verantwortlich ist - schließlich ist Cities: Skylines 2 gerade erst erschienen, und kämpft auch noch mit einigen Problemen. In diesem Fall bleibt euch nur die Möglichkeit, abzuwarten.

Habt ihr auch schon mit einem Kundenmangel in euren Gewerbezonen zu kämpfen? Oder läuft bei euch bisher alles wie geschmiert, und die Wirtschaft in eurer Stadt brummt. Wie gefällt euch die Simulation von Wirtschaft und Einwohnern in Cities: Skylines 2? Findet ihr, dass man im Vergleich zum Vorgänger Fortschritte gemacht hat? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!