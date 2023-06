Cities: Skylines 2 startet ohne ein beliebtes Feature, das im Vorgänger noch Standard war

Autos? Check. Moped? Check. Fahrräder? Da hat Cities: Skylines 2 erstmal schlechte Nachrichten.

Enttäuschende Nachrichten für alle, die in Cities: Skylines 2 gern Radwege gebaut hätten: Das Aufbauspiel startet am 24. Oktober 2023 ohne Fahrräder. Das gaben die Entwickler auf Nachfrage eines Fans bekannt. Doch sie lassen durchblicken, dass sie in Zukunft nachgeliefert werden könnten.

In Teil 1 noch dabei, in Teil 2 … vielleicht

Twitter-User VirtualGamerIN hat bei den Entwicklern nachgehakt, warum im Trailer zu Cities: Skylines 2 denn so wenige Fahrräder zu sehen sind (also eigentlich gar keine, lasst uns wissen, wenn ihr welche entdeckt habt). »Habt ihr was vergessen oder versteckt ihr etwas vor uns?«.

Die klare Antwort kam ebenfalls via Twitter:

Leider werden wir bei der Veröffentlichung keine Fahrräder haben, aber wir haben sie nicht vergessen. Mal sehen, was die Zukunft bringt, sobald das Spiel veröffentlicht ist und wir es weiterentwickeln.

Das klingt doch sehr nach einem kommenden Fahrrad-DLC, oder? Auch bei Reddit führen Fans gerade Diskussionen darüber. Einige befürchten, für das Feature zahlen zu müssen, das im Vorgänger noch von Haus aus enthalten war. Andere hoffen, dass Räder und Radwege als kostenloses Update kommen.

User Saint-The-Stig hofft, dass wenigstens ein komplexeres System integriert wird, das den Fahrradverkehr glaubwürdiger macht:

Ich hoffe, dass sie die Fahrräder als weiterentwickeltes System wieder einführen. Im Moment sind sie ziemlich OP, da sie wirklich die Besten in allem sind, was auch irgendwie fair ist, wenn man bedenkt, wie gut sie in der Realität sind. Aber in CS1 kann man einfach ein paar ungeschützte Fahrradstreifen auf die 6-spurige Hauptverkehrsader legen und Cims fahren gerne neben dem Verkehr. Es wäre schön, wenn es etwas komplexer wäre, wie z.B. die Attraktivität von Fahrradspuren in Abhängigkeit vom Verkehrsaufkommen und den Möglichkeiten des Transits. Zum Beispiel Fahrradkapazitäten in Zügen und Straßenbahnen. Man könnte einen Fahrradwaggon haben, der weniger Menschen, aber mehr Fahrräder befördern kann. Vielleicht könnte man auch Lastenfahrräder für einige Lieferungen einbauen, für die das sinnvoll wäre. Reddit

Was haltet ihr von den fehlenden Fahrrädern in Cities Skylines 2? Sind sie euch für ein möglichst realistisches Stadtbild wichtig oder wäre euch gar nicht aufgefallen, dass das Feature zum Launch fehlt? Würdet ihr einen DLC mit Radwegen und -infrastruktur kaufen oder wäre das nur als kostenloses Update für euch interessant?