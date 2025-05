Ein Ausnahme-Rollenspiel steht auf Steam bei 93 Prozent positiv, ist jetzt als kostenloses Tabletop-Spiel verfügbar

Wer mal wieder was fühlen möchte, sollte sich Citizen Sleeper anschauen.

Habt ihr von Citizen Sleeper überhaupt schon mal gehört? Viele werden die Frage mit einem klaren »Nein« beantworten – die Cyberpunk-Story ist zwar fantastisch, aber wenig bekannt. Dabei besteht sie sogar schon aus zwei Teilen, seit im Januar 2025 Citizen Sleeper 2: Starward Vector erschienen ist. Das könnt ihr übrigens auch im Game Pass spielen.

Um euch die wirklich spannende Welt der Spiele näher zubringen, auch wenn ihr gerade keinen Bildschirm in der Nähe habt (oder mal keine Lust auf Zocken habt), wurde nun ein eigenes Tabletop-Spiel veröffentlicht. Kostenlos für alle!

Das steckt in Citizen Sleeper: Spindlejack

Kurz zusammengefasst, worum es in Citizen Sleeper überhaupt geht: In der Zukunft hat sich der ungezügelte Mega-Kapitalismus selbst zerfressen. Riesige Unternehmen herrschen über die Welt, einfache Menschen müssen schauen, wo sie bleiben. Viele sind legales Eigentum von Firmen.

2:00 Citizen Sleeper 2: Eins der besten Cyberpunk-Storyspiele hat eine Fortsetzung

Autoplay

Es ist möglich, menschliches Bewusstsein in künstliche Körper zu stecken. In den beiden Videospielen schlüpft ihr jeweils in die Rolle eines solchen sogenannten »Sleepers«. Ihr versucht dann, den Fängen eurer Besitzer zu entkommen und schlagt euch auf gefährlichen Wegen durchs Weltall, um irgendwie doch noch an etwas zu kommen, das als Freiheit bezeichnet werden könnte.

Vor dieser Kulisse erzählen die Entwickler von Jump Over The Age wirklich bewegende Geschichten über Zusammenhalt, die menschliche Seele und den Wert des Lebens. In simpler Grafik, aber umso raffinierteren Texten. Ganz große Empfehlung auch von unserer Story-Expertin Gloria.

Nun zur Tabletop-Variante: Die lässt euch eine andere Rolle einnehmen, nämlich einen Kurier auf einem futuristischen Motorbike. Sehr Akira! Diese »Spindlejacks« überbringen zum Beispiel Nachrichten, die zu brisant sind, um digital versendet zu werden. Schwierige Aufgabe also.

Citizen Sleeper setzt auf einen sehr speziellen, klar Anime-inspirierten Stil.

Ihr braucht nur Papier um die Regeln auszudrucken, zehn Würfel (ganz normale mit sechs Seiten) und einen Stift. Mitspieler optional, Spindlejack ist als Solo-Abenteuer konzipiert. Ihr würfelt dann eure eigene Geschichte aus. Eine Spiel-Map ist auch dabei - die Entwickler hatten offenbar viel Spaß am Projekt anlässlich des Citizen-Sleeper-Day am 5. Mai.

Einziger Wermutstropfen bei der Sache: Wie auch die Videospiele von Citizen Sleeper existiert Spindlejack auch nur auf Englisch. Allerdings lassen sich Texte ja inzwischen ziemlich einfach automatisch übersetzen, das sollte also keine unüberwindbare Hürde darstellen. Die Regeln sind auch nur zwei Seiten lang, ihr müsst euch also keine Sorgen machen.