Civilization 7: Profi hebelt in weniger als 100 Runden das große neue Feature aus - mit unerwarteten Folgen

Mit der Kombination bestimmter Boni lässt sich die Spiellogik Civ 7 derzeit noch aushebeln.

Ach, Mensch, was soll das denn, Konfuzius?! Jetzt schau doch mal, was du angerichtet hast! Muss das denn sein? Wer soll den Scherbenhaufen denn beseitigen? Echt mal, das hätten wir nie von dir gedacht!

Ihr fragt euch, warum wir ausgerechnet Konfuzius so dermaßen herunterputzen, den Mann, der wie kaum ein anderer für Harmonie und Ausgeglichenheit steht? Ganz einfach: Weil er Civilization 7 kaputtgemacht hat! Wir erklären euch, wie der sonst so ruhige Zeitgenosse das angestellt hat.

Civ-7-Spieler kreiert Anti-Nahrung

Civilization 7 kommt mit einer ganzen Palette an mal mehr, mal weniger großen Änderungen im Vergleich zum Vorgänger daher. Eine der größeren Neuerungen ist die Möglichkeit, verschiedene Anführer, Zivilisationen und Weltwunder mitsamt ihrer individuellen Boni zu kombinieren.

Auf dem von Publisher 2K gesponsorten YouTube-Kanal One More Turn hat der Profispieler Drongo von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. In einem neuen Video führt er vor, wie er durch die Kombination von Konfuzius als Anführer mit dem Volk der Khmer die Spiellogik von Civ 7 bricht.

Was macht der Profi im Detail? Durch die Kombi aus Konfuzius und Khmer kommt Drongo in den Genuss massiver Boni auf Nahrung und Städtewachstum. In seiner Partie spielt er gezielt so, um diese Boni noch weiter zu steigern und zu optimieren:

Konfuzius gewährt +25 Prozent Wachstumsrate in Städten

Die einzigartige Fähigkeit der Khmer-Zivilisation verhindert, dass Stadtbezirke den natürlichen Ertrag eines Spielfelds entfernen, was bedeutet, dass sie eine Stadt ausbauen können, ohne Nahrung dafür zu opfern.

Die Baray-Verbesserung der Khmer erhöht die Nahrung in allen Flussgebieten in einer Siedlung.

Der Khmer Chakravarti Civic erhöht zusätzlich die Wachstumsrate in der Hauptstadt.

Drongo hat mehrere Anführerattribute für Konfuzius ausgewählt, die das Wachstum und die Nahrungsmittelproduktion weiter erhöhen.

Er hat alle seine Städte auf die Landwirtschaft spezialisiert.

Was genau passiert? Bereits in Runde 76 produziert Drongos Imperium 263,5 Nahrung pro Zug - Tendenz steigend! Das führt dazu, dass ab Runde 98 das Wachstum plötzlich abrupt endet.

Die Ursache: Das Spiel kann die ganzen Boni nicht mehr korrekt verarbeiten und plötzlich werden -1.112 Nahrung für einen neuen Bewohner fällig - ein Negativwert also, der sämtlichen Spielfortschritt zunichte macht. Civ 7 erfindet also kurzerhand Anti-Nahrung - Diät-Experten hassen diesen Trick!

Fans sind nicht besorgt, im Gegenteil

Jetzt könnte man annehmen, die anderen Civ-Fans im Kommentarbereich unterhalb des Videos würden vor Sorge darüber aufschreien, dass Civilization 7 voller schwerwiegender Bugs steckt.

Dem ist aber ganz und gar nicht so. Viele User sind sogar froh darüber, dass das Spiel so viele Möglichkeiten bietet und etwaige Fehler schon vor Release gefunden werden.

So schreibt der User gunnergoz etwa:

In gewisser Weise bin ich froh, wenn Spieler ein Spiel vor der Veröffentlichung auf diese Weise kaputtmachen , denn das bedeutet, dass sie es ausgiebig gespielt haben, dass sie bemerkt haben, dass etwas schief läuft, und dass sie ihre Entdeckungen an das Produktionsteam weitergeben, sodass wir ein saubereres Spiel erhalten, das hoffentlich mit Korrekturen versehen ist. Hut ab!

Und xlr20ice meint:

Diese Kombinationen zeigen wirklich die Stärke der Trennung von Anführer und Zivilisation. Es gibt so viele verschiedene Wege mit den Anführern, Völkern, Regierungen, usw..

Da es sich bei dem Video wie bereits erwähnt um ein vom Publisher abgenicktes Video handelt, dürfte das Civ-Entwicklerstudio Firaxis bereits Kenntnis von diesem Bug haben. Die Chancen stehen also gut, dass Konfuzius in der Releaseversion nicht mehr solch ein Chaos stiften kann. Wir hoffen es für den alten Knaben, sonst müssen wir ein ernstes Wort mit ihm reden!