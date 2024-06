Civilization 7 offiziell angekündigt: Neun Jahre nach Civ 6 kommt endlich der Nachfolger

Fast ein ganzes Jahrzehnt hat es gedauert, bis ein Nachfolger von Civilization 6 angekündigt wurde.

Lasst die Fanfaren erschallen! Der König der 4X-Strategiespiele kehrt bald zurück. Civilization 7 wurde während des Summer Game Fest ganz offiziell angekündigt. Bislang war nur bekannt, dass Firaxis an einem Nachfolger zu Civilization 6 arbeitet, jetzt gibt es einen ersten Teaser sowie einen ganz groben Release-Termin.

2025 soll das neue Globalstrategiespiel erscheinen. Der neue Teaser gibt bereits einen Vorgeschmack und verrät, was wohl niemanden so richtig überrascht: Es geht wieder um die Menschheitsgeschichte.

1:31 Copy: Civilization 7: Erster Teaser zum neuen Teil der Strategiespiel-Serie

Das macht Civilization aus

Viel mehr als dass Civilization 7 kommt und dass es schon 2025 soweit ist, wissen wir leider noch nicht. Heißt, wir kennen noch keine konkreten Details dazu, wie sich die langjährige Reihe entwickeln wird. Der Kern bleibt aber selbstverständlich gleich. Immerhin hat sich daran in den letzten 30 Jahren nichts geändert.

Civilization ist eine Reihe, in der rundenbasiert ein Reich entsteht. Ihr beginnt in der frühen Menschheitsgeschichte und arbeitet in der Rolle eines legendären Anführers einer Nation in die Zukunft. Dabei werden neue Städte gegründet, neue Technologien erforscht und eben auch Kriege geführt - zumindest, sofern diplomatisch keine Einigung erzielt wird. Was sich bei Gegenspielern wie Montezuma, Dschinghis Khan oder ähm ... Mahatma Gandhi nicht immer ganz leicht gestaltet.

Besonders an Civilization 7 wird, dass es noch nie eine so lange Durststrecke zwischen zwei Ablegern der Reihe gegeben hat. Civ 7 erscheint ganze neun Jahre nach Civ 6, bislang lagen zwischen den Spielen nie mehr als sechs Jahre. Serienerfinder Sid-Meier selbst sagt zu dem neuen Spiel:

Seit mehr als 30 Jahren haben Spieler:innen aus aller Welt ihre Liebe zu Civ mit uns geteilt. Ich freue mich unglaublich darauf, den Civ-Fans Civilization 7 zu zeigen – ein Spiel, das den Höhepunkt der Erfahrung aus drei Jahrzehnten voller strategischer Innovationen und Verbesserungen bildet. - Sid Meier

Eigentlich war Sid Meier an der Entwicklung der neueren Ableger von Civilization nur noch indirekt beteiligt. Ob sich das bei Teil 7 jetzt geändert hat, ist nicht bekannt.

Wenn ihr nichts verpassen wollt, solltet ihr GameStar.de im Auge behalten und könnt Civilization 7 eurer Wunschliste auf Steam hinzufügen.

Mehr Infos im August

Auch wenn wir bislang noch keine genauen Details kennen, müssen wir nicht mehr lange auf mehr Informationen warten. Schon im August verspricht 2K eine vollständige Enthüllung von Civilization 7, die alle neuen Elemente und Neuerungen aufdecken soll. Klingt ganz so, als habe das Team große Pläne für die diesjährige gamescom. Wir bleiben für euch an der Sache dran!