Rollenspiel-Hit Clair Obscur ist so gut, dass sich jetzt sogar der französische Präsident Macron einschaltet

Die Franzosen sind ziemlich stolz auf ihr Export-Produkt.

Aus dem Stand sauste Clair Obscur: Expedition 33 an die Spitze der Gaming-Charts. Mit seinen Traumwertungen und gigantischen Verkaufszahlen muss sich das Rollenspiel nicht hinter seiner AAA-Konkurrenz verstecken.

Das junge Studio dahinter, Sandfall Interactive, ist in Frankreich ansässig und sein Erfolg lässt gerade sogar Herzen aus den obersten Reihen höher schlagen.

»C'est Français!« - Sogar Macron klatscht Beifall

Zu sagen, Clair Obscur kommt gut an, wäre eine maßlose Untertreibung. Sowohl die internationale Presse als auch die unzähligen Spielerinnen und Spieler sind hellauf begeistert. Auf Metacritic bekommt es von den Kritikern im Schnitt eine 92er-Wertung, der User Score liegt sogar bei 9,7.

Diesen Erfolg feiert der offizielle Instagram-Account von Clair Obscur mit einer kleinen Fotostrecke, die den französischen Einflüssen gewidmet ist.

Dieser Post hat nicht nur den Patriotismus gewöhnlicher Bürger gekitzelt, sondern sogar den Präsidenten auf den Plan gerufen. In einem Kommentar unter dem Beitrag gratuliert Emmanuel Macron:

Eine Million verkaufte Exemplare und bis jetzt eines der am höchsten bewerteten Spiele der Geschichte: und ja, es ist französisch! Bravo an Sandfall Interactive und alle Macher von Expedition 33. Sie zeigen französische Kühnheit und Kreativität.

Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass Macron sich zum Thema Gaming äußert. In den vergangenen Jahren beglückwünschte er beispielsweise immer wieder die Initiative ZEvent, einem Wohltätigkeitsprojekt, bei dem französische Streamer Videospiele spielen, um Spenden einzusammeln. In diesem Zusammenhang sprach er sich gelegentlich auch für die E-Sport-Szene aus.

Kritik gab es hingegen für Äußerungen in Folge gewaltvoller Aufstände in 2023. Damals hatte Macron Videospiele in einen Zusammenhang mit öffentlicher Gewalt gebracht, ruderte allerdings rasch wieder zurück.

In einem Post auf Twitter/X betonte er, wie wichtig Videospiele für die Kultur, Sport und Miteinander sind. Videospiele seien ein fester Bestandteil Frankreichs, den er als Staatsoberhaupt fördern will. Der Erfolg von Clair Obscur passt also gut in seine Pläne.

Das Rollenspiel ist übrigens Sandfalls Debütspiel. Es hätte wohl kaum besser für das 2020 gegründete Studio laufen können. Viele Mitglieder des Teams konnten für ihr erstes eigenes Spiel auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen. CEO Guillaume Broche und leitender Programmierer Tom Guillermin haben zuvor beispielsweise bei Ubisoft als Produzent und Programmierer an großen Projekten mitgewirkt.