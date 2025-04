Clair Obscur: Expedition 33 wird von Kritikern zum aktuell besten Rollenspiel 2025 gekürt

Clair Obscur sonnt sich aktuell im Glanz des Wertungserfolges.

In Clair Obscur: Expedition 33 steckt ein JRPG mit einer packenden Geschichte, das einem bereits seit Jahrzehnten existierenden Genre einen frischen und spannenden Anstrich verpasst. Diese oder eine ähnliche Beschreibung könnte in vielen der internationalen Reviews stehen, denn dort herrscht größtenteils Einigkeit: Clair Obscur ist ein fantastisches Rollenspiel.

Bei Metacritic sieht es aktuell so aus:

Die PC-Version steht bei einem Schnitt von 90

Auf der PS5 liegt der Wertungsschnitt bei 92

Für die Version der Xbox Series X & S gibt es durchschnittlich eine 93

Internationale Wertungen in der Übersicht

Publikation Wertung GameStar 87 GamePro 89 DualShockers 100 Gamerant 100 VG247 100 XboxEra 95 Destructoid 95 Game Informer 90 Gamespot 90 JeuxVideo 90 PCGamesN 80 Eurogamer 80

Damit ist Clair Obscur gemessen am Metascore das aktuell am besten bewertete Rollenspiel des Jahres 2025. Auf GameStar.de geht dieser Titel übrigens an Kingdom Come: Deliverance 2 mit einer Wertung von 93.

17:36 Clair Obscure: Expedition 33 - Dieses Rollenspiel erzählt die beste Story seit Jahren

Das sagen die Reviews

Besonders viel Eindruck macht das Spiel bei vielen Testern, da es sich um das Debüt von Entwickler Sandfall Interactive handelt. Jake Valentine von DualShockers schreibt dazu:

Der Debüt-Titel von Sandfall Interactive ist eine der größten Errungenschaften in der Spielebranche und bietet ein rasantes, ausgefeiltes und unvergessliches Erlebnis. Von der unglaublich beeindruckenden und tief emotionalen Geschichte bis hin zu den unterhaltsamen, herausfordernden und lohnenden Kämpfen - Expedition 33 überzeugt an allen Fronten.

Ein wenig Kritik gibt es an der Tatsache, dass so ziemlich jede Aktivität in irgendeiner Form mit Kämpfen zu tun hat. Zum Glück hat das Kampfsystem laut Eurogamers Ed Nightingale einiges zu bieten:

Für alle, die sich nach einer modernisierten Version des traditionellen japanischen rundenbasierten Kampfes sehnen, ist Clair Obscur genau das Richtige. Die stilvolle UI ist an Persona angelehnt, während die Action-Elemente eine natürliche Weiterentwicklung von Super Mario RPG und dem neueren Sea of Stars sind. Die Spieler sind im Kampf nicht passiv, sondern müssen aktiv zuschlagen, ausweichen, schießen und mit gut getimten Tastendrücken parieren, zusammen mit den üblichen Elementaraffinitäten und Fähigkeiten.

Falls ihr euch auch dem gelungenen Rollenspiel-Debüt von Sandfall Interactive widmen wollt, erfahrt ihr in den Artikeln oben in der Box nicht nur, wie viel Zeit ihr dafür einplanen müsst, sondern auch ein paar nützliche Tipps für den Start.

Tipp: Clair Obscur: Expedition 33 ist direkt zum Release am 24. April 2025 in Microsofts Game-Pass-Abo enthalten.