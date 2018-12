Clatter ist das neue Spiel der Entwickler hinter Garry's Mod und Rust, das im Dezember 2018 auf Steam erscheint. Wir tragen rundenbasierte Kämpfe mit individualisierbaren Robotern aus.

Gerade spielt ja gefühlt jeder Pokemon Let's Go, der eine Nintendo Switch besitzt. PC-Spieler schauen in die Röhre, was die niedlichen Taschenmonster angeht, auch wenn Spiele wie Temtem - dessen Alpha am 28. November wie geplant startete - oder Monster Sanctuary zumindest für die Zukunft einen ähnlichen Spaß auf dem PC versprechen.

Im rundenbasierten Clatter sammeln und kontrollieren wir zwar keine Monster, dafür aber kleine Roboter, die sich individualisieren und modifzieren lassen (und dabei ziemlich niedlich aussehen). Wir dürfen uns aus unterschiedlichen Typen ein Squad zusammenstellen. Jeder Roboter bringt dabei Stärken, Schwächen und Fähigkeiten mit, die sich untereinander ergänzen.

Vorstellung zu Monster Sanctuary: Ein Metroidvania-Pokemon aus Deutschland

Multiplayer oder Karriere

Mit den Units kann man dann im Multiplayer auf unterschiedlichen Maps in den Modi aus der Kategorie Deathmatch oder Control antreten, um das Leaderboard raufzuklettern und den eigenen Rang zu erhöhen. Wer keine Lust auf Mehrspieler hat, darf sich aber auch in der Singleplayer-Kampange beweisen, indem er die Karriereleiter emporsteigt. Man tritt in unterschiedlichen Ligen an, kauft und verkauft Roboter, modifiziert sie und versucht, Sponsoren zu überzeugen.

Sonst wird das Individualisieren und Anpassen großgeschrieben: Auch die Arenen und unseren Kommandanten dürfen wir mit zahlreichen Item-Kombinationen gestalten. Außerdem wird es tägliche Herausforderungen wie Kämpfe gegen die KI oder zufällige Maps mit vorgefertigten Squads zu meistern geben. Wie Clatter in Aktion aussieht, könnt ihr euch im Trailer unter der News anschauen.

Vorstellung zu Temtem: Pokemon-Klon auf den Spuren von Stardew Valley

Clatter - Screenshots ansehen