CoD 2023 doch kein Addon, sondern Sequel? Neue Infos, viele Widersprüche

Jedes Jahr ein neues Call of Duty - so lautete für lange Zeit die Regel. Zumindest, bis zum Release von Modern Warfare 2 Gerüchte aufkamen, dass 2023 eine Pause eingelegt wird, und der nächste Teil der Reihe erst 2024 erscheinen könnte. Doch der Publisher betont: Auch dieses Jahr soll es einen großen Release geben. Was sich dahinter verbirgt, ist jedoch nicht ganz klar.

Was ist CoD 2023?

Im neuesten Finanzbericht des Publishers für das letzte Viertel von 2022 geht man auch auf die Strategie für Call of Duty ein, und betont:

In der Call of Duty Franchise arbeiten unsere Teams daran, den Erfolg des vierten Quartals weiter auszubauen. Die Pläne für 2023 beinhalten noch fesselnderen, plattformübergreifenden Live Service und den nächsten vollständigen jährlichen Premium Release der Blockbuster-Serie.

Diese Formulierung scheint auf den ersten Blick recht eindeutig: Bei dem jährlichen Release handelt es sich gewöhnlicherweise um einen neuen Titel der CoD-Reihe. Für Verwirrung sorgte die schon zu früheren Gelegenheiten gewählte Formulierung aber durch anderslautende Gerüchte, die unter anderem von dem in der Regel gut informierten Journalisten Jason Schreier verbreitet wurden:

Noch im November 2022 war sich Schreier sicher, dass 2023 nur ein Addon für Modern Warfare 2 geplant sei, dass von Sledgehammer Games entwickelt werde. Nun rudert der Journalist ein wenig zurück: So sei es nicht unmöglich, dass die ursprünglich geplante Erweiterung mit zusätzlichen Inhalten versehen und als Vollpreisspiel verkauft werde:

Trotzdem erwartet er, dass es sich bei dem Release für 2023 um eine Weiterführung von Modern Warfare 2 handle, egal ob er als Erweiterung oder vollständiges Sequel konzipiert sei.

Was passiert bei Modern Warfare 2?

Sollte tatsächlich ein neues Call of Duty schon 2023 erscheinen, sind das vielleicht nicht die besten Nachrichten für Spielerinnen und Spieler von Modern Warfare 2 und Warzone 2. Denn sowohl der Multiplayer als auch das Battle Royale kamen bei der Community nicht gerade überragend an, und leiden noch an vielen, teils technischen Problemen, wie auch unser Test-Video erklärt:

Immerhin steht schon bald der vollständige Reveal von Season 2 an, die einige unbeliebte Features von Warzone 2 entfernen, neue Inhalte bringen und viele Probleme beseitigen soll. Alle bisher bekannten Informationen zu Season 2 findet ihr in unserer Übersicht:

Wie ist eure Meinung zu diesem Thema? Würdet ihr euch ein neues Call of Duty in 2023 wünschen? Oder wäre euch eine Erweiterung lieber, damit Modern Warfare 2 weiter unterstützt und verbessert wird? Ist euch am Ende alles egal, weil ihr sowieso nur Warzone 2 spielt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!