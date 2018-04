CoD Black Ops 4

Viel ist noch nicht über das neue Call of Duty bekannt, außer dass es Black Ops 4 heißt und bei Treyarch entwickelt wird. Ein aktueller Tweet des Studios könnte aber auf die Rückkehr eines beliebten Features hindeuten: Das System »Pick 10« im Multiplayer.

We give this post a 10/10:https://t.co/itqp1CgE42

Can’t wait to talk about #BlackOps4 on May 17! pic.twitter.com/7FOENdfM38 — Treyarch Studios (@Treyarch) April 27, 2018

Das System wurde in Black Ops 2 eingeführt und ermöglicht es Spielern ein besonders freies und individuelles Loadout zusammenzustellen. Jeder hat zehn Punkte zur Verfügung und kann entscheiden, ob er sie für Waffen, Perks oder andere Ausrüstung ausgibt. Spieler durften also zum Beispiel in mehr Waffenpower oder Extra-Perks investieren, mussten dafür aber Abstriche in anderen Bereichen machen. In Advanced Warfare existierte mit »Pick 13« eine modifzierte Version.

Gerüchte um Overwatch-Anleihen & Battle Royale

Auch wenn CoD: WW2 das Feature erst letztes Jahr über Bord warf, könnte der Tweet darauf hinweisen, dass es jetzt schon wieder zurückkehrt. Das könnte auch darauf hindeuten, dass der Multiplayer sich an den früheren Teilen orientiert.

Allerdings gab es auch Indizien für ganz andere Pläne wie einen Mehrspieler, der sich Anleihen bei Overwatch nahm, aber bei Testern wohl nicht gut ankam. Auch um einen Battle-Royale-Modus und Verzicht auf den Singleplayer gab es bereits Gerüchte - angeblich zur Freude der Battlefield-Macher. Vielleicht geht es jetzt doch zurück zum Albewährten? Oder zu einer Kombination aus beidem?

Mehr erfahren wir definitiv am 17. Mai, wenn der neue CoD-Ableger genauer vorgestellt wird. Erscheinen wird Black Ops 4 dann am 12. Oktober für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.