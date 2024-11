Die meistverkauften Spiele im Oktober 2024: Das neue Dragon Age kommt nicht an Super Mario, Son-Goku und Harry Potter heran

In den Spiele-Charts von Oktober 2024 gibt es einige Überraschungen.

In regelmäßigen Abständen veröffentlicht der Verband der deutschen Games-Branche eine Liste mit den 20 meistverkauften PC- und Konsolen-Spielen des Vormonats.

Der aktuelle Bericht vom Game Verband verrät uns, welche Titel im Oktober 2024 in Deutschland besonders relevant waren – sowohl auf dem digitalen als auch physischen Markt.

Das meistverkaufte Spiel ist keine Überraschung

Den ersten Platz belegt Call of Duty: Black Ops 6. Das war zu erwarten, schließlich handelt es sich bei CoD um eine der beliebtesten Spielserien aller Zeiten und der neue Ableger konnte die besten Bewertungen seit Black Ops 4 einheimsen. Lediglich die Verfügbarkeit im Microsoft Game Pass wird die messbaren Verkäufe etwas gehemmt haben. Für die Krone hat es jedoch trotzdem gereicht.

14:12 Call of Duty: Black Ops 6 - Test-Video zur Singleplayer-Kampagne

Interessant ist die Platzierung von Super Mario Party Jamboree. Zwar ist es nur auf dem vierten Platz gelandet, jedoch zählen bei Nintendo-Titeln ausschließlich die physischen Verkäufe. Zusammen mit den Downloads wäre also sogar eine Einordnung auf dem Siegertreppchen wahrscheinlich gewesen. Und mit The Legend Zelda: Echoes of Wisdom hat es außerdem noch ein zweiter Nintendo-Titel in die Charts geschafft.

Etwas überraschend dürfte auf den ersten Blick die Platzierung von Hogwarts Legacy erscheinen. Zwar ist das Zauberabenteuer ein absoluter Dauerbrenner, jedoch auch schon eineinhalb Jahre alt. Ursache ist vermutlich ein Steam Sale, bei dem es für den Tiefstpreis von 18 Euro angeboten wurde.

Das hat auch dazu geführt, dass es die beiden Neuerscheinungen Dragon Age: The Veilguard und Silent Hill 2 hinter sich lassen konnte. Doch was zunächst nach einem katastrophalen Ergebnis für die beiden AAA-Spiele klingt, muss nicht schlecht sein.

Bei Dragon Age ist obendrein zu beachten, dass es erst am 31. Oktober 2024 erschienen ist und somit weniger Verkaufstage hatte als die Konkurrenz. Ob das neue Rollenspiel erfolgreich war, haben wir für euch analysiert.

19:31 Was kann das neue Bioware? - Dragon Age: The Veilguard im Test / Review

Das sind die 20 meistverkauften Spiele im Oktober 2024

8:42 Life is Strange - Test-Video zu Double Exposure

Der Verband der deutschen Games-Branche schreibt zur Datenerhebung auf seiner Internetseite:

Die Daten werden erhoben auf Basis von Games Sales Data (GSD), einer Plattform, die von der VGE (Video Games Europe) ins Leben gerufen wurde, um physische und digitale Verkaufszahlen von Videospielen zu messen.

In Deutschland nehmen neben zahlreichen Einzelhändlern und Publishern auch digitale Plattformen wie der Nintendo eShop, PSN, Steam und Xbox Live an GSD teil. Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln aus dem Nintendo eShop sind nicht enthalten.

Spiele von Nintendo sind demnach selten in den Spiele-Charts vertreten, da lediglich die physischen Verkäufe einberechnet werden. Außerdem werden Abos wie der Xbox Game Pass und EA Play nicht mitgezählt, wodurch die Zahlen von Spielen, die Einnahmen durch diese Angebote generieren, zwar korrekt sind, jedoch in Bezug auf den Erfolg etwas verfälscht.