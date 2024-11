CoD Black Ops 6: »Double XP«-Wochenende geht in die Verlängerung, weil viele Leute gar nichts davon hatten

Nuketown eignet sich hervorragend, um doppelte XP zu farmen.

In keinem CoD der letzten Jahre leveln sich Waffen so langsam wie in Black Ops 6. Und das ist doppelt tragisch, denn wer alle Prestige-Stufen erklimmen will, muss die Ballerbüchsen sogar mehrfach freischalten – eine Herausforderung, die wir natürlich nicht scheuen, aber doch irgendwie bewältigen müssen. Und genau dafür wurden Doppel-XP-Wochenenden geschaffen!

Zumindest in der Theorie, denn in der Praxis hat das erste Event-Wochenende von Black Ops 6 für allerhand Probleme gesorgt. Laut Treyarch sorgte ein Bug dafür, dass viele Spielerinnen und Spieler überhaupt keine doppelten XP-Ausschüttungen bekamen.

Um dem entgegenzuwirken, werden die Fristen jetzt verlängert.

Die neuen Fristen der Double XP -Aktion

Ihr bekommt folglich bis einschließlich 5. November 2024 noch doppelte Erfahrungspunkte für alle Progressionen des Spiels – also Waffen-XP, euer Player Level sowie Gobblegums für den Zombie-Modus. Lediglich Battle-Pass-XP bleiben außen vor, weil es ... naja ... noch keinen Battle Pass gibt. Die Deadline für die Verlängerung verstreicht um 19 Uhr deutscher Zeit. Realistisch gesprochen könnt ihr also noch anderthalb Feierabende ausnutzen, um euch hochzustufen.

Jenseits der Doppel-XP-Aktion gibt's immerhin ein paar Kniffe, mit denen sich das Leveln beschleunigen lässt. Unser Tipp: Konzentriert euch auf die kleinen Strike Maps und den Modus Kill Confirmed beziehungsweise Abschuss bestätigt. Die Marken bescheren euch massiv Punkte und erleichtern euch das Erfarmen von Scorestreaks, mit denen ihr wiederum weitere Punkte farmen könnt – beispielsweise durch den Helikopter.

Alternativ springt ihr in die aktuelle Nuketown-Playlist, denn die kleine Map eignet sich hervorragend zum XP-Sammeln:

1:17 Call of Duty: Black Ops 6 enthüllt die neue Version des Map-Klassikers Nuketown

Eine weitere Möglichkeit, gerade für Waffen-XP, sind die Doppel-XP-Tokens aus Monsterdosen, die ihr für Black Ops 6 aktivieren könnt. Das empfehlen wir euch logischerweise nur, wenn ihr eh Energy-Dosen im Kühlschrank parkt, wir machen hier schließlich keine Werbung.

Oder ihr wartet einfach bis zum 15. November 2024. Dann startet die erste Season von Black Ops 6 inklusive Battle Pass, in dem sich normalerweise haufenweise Doppel-XP-Tokens tummeln, mit denen sich Rang und Waffen deutlich schneller leveln lassen.