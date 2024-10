CoD Black Ops 6 im Game Pass früher spielen: So legt ihr schon vor Mitternacht los

Mit dem Neuseeland-Trick könnt ihr ab sofort CoD Black Ops 6 spielen.

Mit Call of Duty: Black Ops 6 ist der größte Shooter-Release des Jahres greifbar nahe. Offiziell geht es zwar erst um Mitternacht los, doch wie jedes Jahr gibt es einen Trick, der besonders ungeduldigen Fans hilft, früher loszulegen: den sogenannten Neuseeland-Trick.

Wir konnten verifizieren, dass dieser Trick auch auf dem PC mit der Game-Pass-Version funktioniert.

Der Neuseeland-Trick: So könnt ihr sofort spielen

Da der Release nicht global, sondern regional stattfindet, kann das Spiel schon in Neuseeland gestartet werden, während in Deutschland gerade einmal Nachmittag ist.

Der Trick ist einfach: Ihr gebt eine Adresse in Neuseeland in eurem Activision-Konto an und täuscht so vor, dass ihr euch in dieser Region befindet - ein VPN ist nicht nötig.

Hier eine schnelle Anleitung, wie das funktioniert:

In den Activision-Account einloggen : Meldet euch in eurem Account an und stellt sicher, dass ihr euren Xbox Account, auf dem der Game Pass aktiv ist, mit dem Konto verknüpft ist.

: Meldet euch in eurem Account an und stellt sicher, dass ihr euren Xbox Account, auf dem der Game Pass aktiv ist, mit dem Konto verknüpft ist. Adresse ändern : Klickt dann auf Grundinformationen . Jetzt müsst ihr eure Adresse ändern. Gebt einfach eine neuseeländische Adresse eurer Wahl ein, die ihr etwa auf Google Maps in Städten wie Auckland oder Wellington findet.

: Klickt dann auf . Jetzt müsst ihr eure Adresse ändern. Gebt einfach eine neuseeländische Adresse eurer Wahl ein, die ihr etwa auf Google Maps in Städten wie Auckland oder Wellington findet. Speichern und starten: Speichert die Änderungen ab und startet das Spiel. Stellt sicher, dass ihr hier mit demselben Activision-Konto eingeloggt seid, mit dem ihr euer Xbox-Konto verknüpft habt – und schon könnt ihr den Call of Duty Hub starten und von dort aus auf Black Ops 6 zugreifen.

Im Bild seht ihr, dass bereits viele PC-Spieler via Xbox App bzw. Game Pass im Spiel unterwegs sind.

Obwohl der Trick einfach anzuwenden ist, birgt er womöglich Risiken: Zwar gibt es derzeit keine konkreten Hinweise, dass ein Bann droht, jedoch solltet ihr mit Vorsicht vorgehen. Streng genommen stellt das Ändern der Adresse nämlich eine Art Urkundenfälschung dar, und es könnte auch sein, dass euer Fortschritt beim offiziellen Launch in eurer Region zurückgesetzt wird.

Wer das Risiko nicht eingehen möchte, muss sich nur noch ein wenig gedulden: Der offizielle Launch von Call of Duty: Black Ops 6 ist am 25. Oktober ab Mitternacht für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC via Game Pass bzw. Xbox App.

Spieler auf Steam und Battle.net müssen sich etwas länger, bis 6 Uhr morgens deutscher Zeit, gedulden, da der Launch hier global zur gleichen Zeit stattfindet.