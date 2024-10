CoD Black Ops 6 bekommt schon diese Woche Map-Nachschub in Form eines absoluten Klassikers

Black Ops 6 bekommt schon diese Woche Map-Nachschub.

Nach dem Release ist vor der ersten Season. Seit Launch befindet sich Call of Duty: Black Ops 6 in einer Art Limbo: Ihr könnt schon mal alle Bereiche des Spiels angehen, eure Waffen im Multiplayer hochstufen, die Kampagne beenden, doch die richtige Action geht erst Mitte November zum Start der ersten Season los. Dann gibt's einen frischen Battle Pass, Warzone-Updates, neue Maps, Waffen und, und, und. So zumindest die Erfahrungswerte.

Doch ihr müsst nicht bis zum 14. November 2024 warten, denn die erste neue Map gibt es schon diese Woche! Am Freitag, dem 1. November 2024, landet Nuketown im Spiel, die wohl berühmteste CoD-Map überhaupt. Gerade in den Black-Ops-Spielen gehört Nuketown zum guten Ton, also feiert Treyarch mit ihr gleich für Black Ops 6 den Einstand seines Live-Service-Contents.

Activision hat via X (vormals Twitter) einen kleinen Teaser zur neuen Karte geteilt:

Laut Dataminern wird der Launch von Nuketown mit einer 24/7-Playlist einhergehen, was keinen Menschen auf der Welt überraschen dürfte – neue Maps bekommen eigentlich immer eigene Playlists.

Wieso ist Nuketown so gut?

Nuketown zeichnet sich bis heute durch ein legendär kompaktes Mapdesign aus, ohne in pures Chaos auszuarten wie beispielsweise Shipment. Zwei Häuser in einem amerikanischen Modell-Vorort stehen sich gegenüber, dazwischen ein kleiner Platz, jedes Team spawnt hinter einem dieser Häuser, der Rest ist Geschichte.

Nuketown ist übrigens so legendär, dass Activision die Map 2016 im Rahmen der CoD XP in Los Angeles nachgebaut hat – damals schickten wir einen blutjungen, gutaussehenden Redakteur für GameStar ins Rennen, um die Paintball-Krone zu erobern:

6:57 Call of Duty: So spielt sich Nuketown in echt! - Wir spielen eine Runde Paintball auf der CODXP2016 - Wir spielen eine Runde Paintball auf der CODXP2016

Offiziell wurde Season 1 von Black Ops 6 übrigens noch nicht enthüllt, das Startdatum am 14. November basiert auf Leaks einer Pizzakette (fragt nicht). In der Regel erwarten uns in neuen CoD-Seasons aber mindestens zwei neue Waffen und Maps, außerdem rechnen wir mit einer Erweiterung für den Zombiemodus sowie handfesten Updates zu Warzone, schließlich ist Black Ops 6 dort noch gar nicht gelauncht. Wir halten euch über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.