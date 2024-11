CoD-Erfolg als Pazifist: Spieler erreicht in Black Ops 6 die Maximalstufe und hat 0 Kills

Bei CoD Black Ops 6 hat es ein Spieler ziemlich weit geschafft - ohne einen einzigen Kill.

Wenn es knallt, raucht und die Geschosse nur so durch die Luft sirren, dann fühlen sich Shooter-Fans wohl. Und das Schießen mit der eigenen Wumme gehört auf jeden Fall dazu. Deswegen heißt es auch Shooter, oder?

Aber nichts scheint unmöglich zu sein. Denn es gibt tatsächlich einen Spieler, der im jüngst erschienenen CoD Black Ops 6 seinen Pazifismus auslebt – und mit dieser Spielweise fleißig Erfahrungspunkte sammelt.

Spieler hat Maximallevel erreicht

Konkret geht es um den Reddit-User Pilgore1, der einen Screenshot seiner Stats in dem sozialen Netzwerk teilt. Und die Zahlen sind bemerkenswert. Nach 111 Partien und mehr als 19 Stunden im Multiplayer schlagen sage und schreibe 0 Kills zu Buche.

Aber, Pilgore hat Prestige 1 erreicht. Das bedeutet, dass der Spieler es irgendwie geschafft hat, genug Erfahrung zu sammeln, um das Maximallevel, Stufe 55 zu überschreiten und damit Prestige auszulösen. Und damit nicht genug. Pilgore1 hat dieses Kunststück vollbracht und derweil fast zweimal mehr Spiele gewonnen, als er verloren hat.

Dem Portal IGN verriet der Spieler, wie er Black Ops 6 spielt, um zu diesen Werten zu kommen. Demnach konzentriere sich Pilgore auf die jeweiligen Objectives, setzt die taktische Spy-Cam-Ausrüstung und das Scrambler-Field-Upgrade ein. Damit sammelt er während der Partie Punkte, um dann die UAV-, CUAV- und HARP-Scorestreaks herbeizurufen.

Zu keinem Zeitpunkt schieße Pilgore auf gegnerische Spieler. Wie zu erwarten, hat Pilgore viel mehr Siege in zielbasierten Modi wie Hardpoint und Domination als in K/D-fokussierten Modi wie Team Deathmatch und Kill Confirmed.

So reagiert die Community

Laut IGN spielte Pilgore bereits frühere CoD-Teile als Pazifist. Demnach habe er einem Freund einmal gesagt, dass er vor diesem aufsteigen könnte, selbst wenn er bei Black Ops: Cold War niemanden aufs Korn nimmt. Das war 2020.

»Es hat mir Spaß gemacht, auf diese Weise zu spielen, also habe ich einfach weitergemacht«, wird Pilgore zitiert. Auf diese Weise schaffte er in Cold War 15 Prestige, in Vanguard und Modern Warfare 2 einen Wert von 10 und in Modern Warfare 3 im vergangenen Jahr ebenfalls wieder 15 Prestige.

Auf Reddit erntet der Spieler Bewunderung für seinen Post. So schreibt etwa Outside-Problem-3630 schlichtweg nur:

Beeindruckend.

Valley-Uncanny hingegen hat einen Job-Vorschlag für Pilgore:

Du solltest dir überlegen, dem A-Team beizutreten. Diese Jungs haben in über 90 Episoden nie eine einzige Person getötet.

Und ItsASamsquanch_ fragt:

Ich muss das fragen. Hast du das wirklich nur für das Meme gemacht? Das ist phänomenal, lol.

Derzeit stehen bei Pilgore1 73 Siege insgesamt 38 Niederlagen gegenüber, was einer Siegquote von aktuell 1,92 entspricht. Die Kill/Death-Ratio von 0.00 ist allerdings etwas irreführend. Zwar hat der Spieler noch keinen Gegner abgeschossen, allerdings ist er 2.365 virtuelle Tode gestorben. Da der Wert aber nicht unter 0 sinken kann, bleibt er bei 0.00.