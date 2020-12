Die erste Season von Call of Duty Black Ops: Cold War wurde offiziell vorgestellt. Wie bereits beim Vorgänger Modern Warfare enthalten Seasons kostenlosen Nachschub an Maps, Waffen und Spielmodi sowie jeweils einen Battle Pass. Durch Leaks und offiziell vom Entwickler geteilte Informationen wissen wir bereits im Vorfeld erste Details - hier ist unser großer Überblick.

Letztes Update: 4. Dezember 2020

Neu: Season 1 von CoD: Cold War verschoben, Raid Map bestätigt

Season 1 verschoben: In einem neuen Update erklärten die Entwickler, dass Season 1 nun nicht mehr am 10. Dezember startet, sondern auf den 16. Dezember verschoben wurde. Darüber hinaus gab es weitere Informationen zum mitgelieferten Content, unter anderem wurde auch die Rückkehr der altbekannten Map Raid verkündet.

Die Zukunft von Call of Duty: Cold War

Mehr neue Maps, Raid bestätigt - ab 16. Dezember

Neben Nuketown sind noch weitere Maps geplant: Auf der Roadmap zu Season 1 ist die Rede von gleich mehreren »neuen Multiplayer-Karten«.

Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es drei Maps geben, nämlich Dune, Mall und Apocalypse - das belegen mehrere Leaks, zum Beispiel auf dem Twitter-Account Adi Source. Dort ist ein Artwork der angeblichen neuen Mall-Karte zu sehen, auf dem ein verschneites Einkaufszentrum zu erkennen ist. Es soll sich laut dem Portal ModernWarzone um eine 6v6-Map handeln.

Mittlerweile haben die Entwickler auf ihrer Webseite die Rückkehr von Raid aus Call of Duty: Black Ops 2 bestätigt. Diese Multiplayer-Karte war in Los Angeles angesiedelt und ließ euch ein spannendes Feuergefecht in einem luxuriösen Apartment austragen.

Offiziell bekannt: Der Gunfight-Modus ist in Season 1 auf jeden Fall wieder da bringt neue Maps mit ins Spiel.

Gunfight kehrt zurück - ab 16. Dezember

Gunfight kommt mit eigenen Maps: Gunfight war in CoD Modern Warfare erstmals eingeführt worden und gewann schnell an Beliebtheit. Auf Nachfrage teilten uns die Entwickler von Treyarch mit, dass Gunfight eigene Maps bekommt, die speziell für diesen Modus entwickelt werden.

Neue Waffen - ab 16. Dezember

Groza: Das Bild aus der Season-Roadmap bestätigt es bereits: Zu den neuen Waffen zählt die OZ-14 Grosa, ein russisches Sturmgewehr im Kaliber 7,62 mm aus den früher 90er Jahren (also streng genommen nicht mehr aus der Ära des Kalten Krieges).

Striker: Als sicher gilt neben der Groza auch eine neue Shotgun: Adler hält im Bild zur neuen Season die Striker in den Händen, eine in den 70ern entworfene Flinte mit Revolver-Prinzip. Eine entsprechende Calling Card wurde bereits im Vorfeld in den Spieldateien entdeckt:

Mac-11: Bisher noch unbestätigt ist die MAC-11. Diese Maschinenpistole ist eine kompakte Variante der berüchtigten MAC-10 im Kaliber .38 bzw. 9mm Parabellum und wurde wie die Striker-Shotgun bereits in den Dateien des Spiels entdeckt. Laut Dataminern erscheint sie in Season 1 mit verschiedenen Waffen-Skins.

Laut Dataminern wird es zum Start von Season 1 in Cold War auch einige neue Waffen-Bundles im Store geben. Die genauen Preise und Inhalte sind noch nicht bekannt.

Der Cold War Battle Pass - ab 16. Dezember

Jeweils ein Battle Pass für jede neue Season: Das DLC-Modell von Modern Warfare wird in Cold War weitergeführt, mit jeder Season erscheint also jeweils ein Battle Pass mit einem kostenlosen und einem zahlungspflichtigen Pfad.

Während in der Gratis-Variante wieder die Waffen stecken, schaltet ihr in der Premium-Version zusätzliche kosmetische Items frei. Dazu zählen Operator-Skins, Waffen-Skins und Anhänger - erste Belohnungen aus Season 1 wurden bereits gesichtet:

Außerdem deutet ein Leak darauf hin, dass die Armbanduhren aus Modern Warfare ebenfalls wieder zurückkehren. Sie sind rein optischer Natur und zeigen im Spiel zum Beispiel die aktuelle Stufe des Spielers oder ausgewählte Embleme an:

Ebenfalls wieder mit an Bord im Battle Pass sind die 2XP-Tokens. Diese Boni verdoppeln für eine gewisse Zeit eure erspielten Erfahrungspunkte für das Spieler- oder das Waffen-Level und helfen euch so dabei, möglichst schnell aufzusteigen oder Attachments freizuschalten. Erste Screenshots von den XP-Marken sind bereits im Netz aufgetaucht:

Dataminer haben laut eigenen Aussagen neue, freischaltbare Skins im Battle Pass von Season 1 entdeckt. Außerdem soll es neue Weihnachts- und Operator-Bundles und Tracer-Packs geben.

Spielmodi, Events & Warzone - ab 16. Dezember

Nacht-Event in Nuketown? Dataminer wollen ein Event für die neue Multiplayer-Map Nuketown entdeckt haben. Das Thema soll »Nighttime Christmas« sein. Die Karte dürfte also einen weihnachtlich angehauchten Nachtmodus bekommen, der für eine limitierte Zeit spielbar ist.

Neue Modi- und Warzone-Verknüpfungen: Season 1 soll weitere neue Spielmodi bieten, darunter einen neuen Zombies-Modus für den Koop. Außerdem ist die Rede von einer »geheimen neuen Warzone-Erfahrung«. Konkret ist noch nicht bekannt, was sich dahinter verbirgt.

Kommt Alcatraz zurück? Eine altbekannte Map aus Black Ops 4 könnte zurückkehren: Dataminer wollen herausgefunden haben, dass Alcatraz beziehungsweise Rebirth Island in Season 1 von Cold War auftaucht. Eine dazu passende Calling Card wurde geleakt. Möglicherweise wird in Alcatraz mit bekannten Warzone-Mechaniken, aber in der Cold-War-Engine gespielt. Davon geht das gewöhnlich sehr gut informierte Leak-Portal CharlieIntel aus.

Mit dem Start von Season 1 werden ab 10. Dezember Warzone & Cold War zusammengelegt:

17 4 Mehr zum Thema So werden Warzone und Cold War bald vereinigt

Neue Karte für den Zombie-Modus - ab Februar 2021?

Neue Zombie-Map erst im Februar? Dem etablierten CoD-Insider Tom Henderson zufolge soll es eine neue Map für den Zombie-Modus von Black Ops: Cold War erst im Februar 2021 geben. Aktuell steht für den Kampf gegen die lebenden Toten lediglich eine einzige Karte zur Verfügung, Die Maschine.

Vietnam könnte Setting der neuen Map werden: Mittlerweile verdichten sich mehr und mehr potentielle Leaks, sowie Ingame-Hinweise darauf, dass es mit der nächsten Map »Firebase Z« für den Zombie-Modus von Cold War nach Vietnam geht.

Konkret könnte uns die Zombie-Map in die Region Khe Sanh führen, wo die lokale Kampfbasis über einen Äthertunnel mit Firebase Ripcord verknüpft wird. Damit würde sich die Kampagne von Black Ops: Cold War mit einer Mission aus dem allerersten Black Ops von 2010 verbinden.

Diese Hinweise und Spekulationen werden übrigens von der Intro-Cutscene des Zombie-Modus von Black Ops: Cold War gestützt in der auf den Bildschirmen des Black-Ops-1-Charakters Weaver verschiedene Orte zu sehen sind: Berlin, Russland und Vietnam - die wir allesamt noch von den lebenden Toten befreien könnten.

Neue Perks für den Zombie-Modus?

Was könnten neue Zombie-Perks bringen? Wie die etablierte Insider-Website CharlieIntel berichtet, sind möglicherweise neue Perks für den Zombie-Modus von Black Ops: Cold War geleakt. Quelle der Spekulation ist der kleine YouTuber FireMonkey 2, der in einem Video seine Entdeckung festhält.

Demnach soll der Zombie-Modus von Cold War um vier neue Perks erweitert werden, die Veteranen des Kampfs gegen die lebenden Toten bereits aus vorangegangenen CoD-Spielen kennen dürften:

Double Tap: Erhöht die Feuerrate und damit den gleichzeitig ausgeteilten Schaden.

Erhöht die Feuerrate und damit den gleichzeitig ausgeteilten Schaden. Mule Kick: Lässt den Spieler drei Waffen gleichzeitig tragen.

Lässt den Spieler drei Waffen gleichzeitig tragen. PHD: Spieler wird immun gegen Explosivschaden oder Schaden der eigenen Waffen.

Spieler wird immun gegen Explosivschaden oder Schaden der eigenen Waffen. Tombstone: Spieler sterben sofort, anstatt dass sie nur zu Boden gehen. Dafür hinterlassen sie einen Grabstein: Sammeln sie diesen auf, dürfen sie nach dem Ableben ihre Perks und Waffen behalten.

Ob und wann diese Perks tatsächlich Teil des Zombie-Modus werden, muss sich erst zeigen. Denkbar wäre, dass die Teil des Season-One-Updates am 16. Dezember sind, wenn neue Modi für Zombies kommen. Oder aber wir müssen uns bis zum Februar 2021 gedulden, bis die erste neue Map für den Zombie-Modus erscheinen soll.

Bereits erschienene Inhalte für Cold War

Neuer Patch und Patch Notes - ab 23. November

Patch und Patch Notes: Am 23. November 2020 veröffentlichte Entwickler Treyarch einen neuen Patch für Call of Duty: Cold War mitsamt Patch Notes. Dabei fällt das Update je nach Plattform zwischen 5 und 11 GB groß aus. Die wichtigsten Änderungen:

Im Modus Hardpoint wurden die Spawns angepasst. Damit wird die Zeit reduziert, die titelgebenden Hardpoints zu reduzieren.

Die Spawn-Punkte auf den Maps Crossroads Strike und Armada Strike wurden angepasst.

Glitch um die Flakweste behoben, durch den der Spieler im Hardcore-Modus nicht ausreichen geschützt wurde.

Glitches im Zombie-Modus behoben, der Gegnern erhöhte Reichweite bescherte oder den Megaton unbesiegbar machte.

Alle Patch Notes im Überblick findet ihr auf der offiziellen Website des Entwicklers.

Neue Map Nuketown und doppelte XP - ab 24. November

Nuketown ab dem 24. November in Cold War: Jedes Black Ops hatte bisher seine eigene Version von Nuketown, die als eine der beliebtesten Maps der Serie gilt. Kein Wunder also, dass die Karte auch in Cold War zurückkehrt! Beim Layout solltet ihr keine großen Überraschungen erwarten, der Stil der Wüsten-Map wird aber an das 80er-Jahre-Setting angepasst.

Kostenloses Weapon-Pack: Passend zur Nuketown-Karte erhalten alle Spieler, die sich vor dem 20. November mindestens einmal eingeloggt (oder das Spiel vor dem 4. Dezember gekauft) haben, das Nuketown Waffen-Bundle. Dabei handelt es sich um einen Shotgun-Bauplan für die Hauer 77 und neun kosmetische Items, wie Waffenanhänger, Sticker und Calling Cards.

Doppelt-XP-Event: Ab sofort gibt es in den Multiplayer-Matches von Call of Duty: Cold War doppelte XP und doppelte Waffen-XP, um den Release der neuen Map Nuketown zu feiern. Das Event läuft ab jetzt bis zum kommenden Wochenende und endet am Montag, dem 30. November 2020 um 19 Uhr deutscher Zeit. Das teilte der Entwickler offiziell via Twitter mit.

Trailer zur Nuketown-Map: Falls ihr euch vor dem Spielen von Nuketown ein erstes Bild von der zurückkehrenden Map machen wollt, gibt es dazu bereits einen ersten Trailer:

Patch & Patch Notes zum Nuketown-Release - ab 24. November

Patch Notes zum Nuketown-Release: Die neue Multiplayer-Map Nuketown '84 ist mittlerweile in Black Ops: Cold War verfügbar. Mit dem Update gibt es außerdem einen neuen Patch, dessen Patch Notes Treyarch auf der offiziellen Website teilte:

Allgemein

Doppelte XP und Waffen-XP: In Multiplayer und Zombies gibt es bis zum Montag, dem 30. November 2020 um 19 Uhr deutscher Zeit doppelt Erfahrung und Erfahrung auf Waffen.

Multiplayer - Maps

Nuketown '84 der 6v6-Map-Rotation in Quick Play Core und Hardcore-Playlists hinzugefügt

Nuketown der 24/7-Featured-Playlist. hinzugefügt

Nuketown '84 der Custom-Games-Map-List hinzugefügt

Problem bei Crossroads behoben, das Spieler erlaubte, außerhalb eines Hardpoints die Kontrollzone zu erobern.

Multiplayer - Camos

Problem behoben, welches fehlerhafte Bilder für Diamant- und Gold-Waffen-Camos im After-Action-Report anzeigte.

Problem behoben, welches Fortschritt bei Messer-Camos verhinderte, wenn die Waffe im primären Slot ausgerüstet war.

Multiplayer - Stabilität

Selten aufkommender Crash in Domination gefixt.

Zombies - Gameplay

Fehler behoben, der Spieler vor dem Angriff von Zombies schützte, nachdem sie aus dem Dunklen Äther teleportierten.

Fehler behoben, das Spieler ermöglichte, den Spielbereich nach dem Teleportieren aus dem Dunklen Äther zu verlassen.

Fehler behoben, der ein Item der Main-Quest aus dem Spiel entfernte, was zu einem Fortschritt-Stopp führte.

Zombies - Waffenschmiede

Fehler behoben, welches die Funktionstüchtigkeit des Pause-Menüs einschränkte, sofern die Waffenschmiede nach der Intro-Cutscene geöffnet blieb.

Zombies - Herausforderungen

Fehler behoben, der manchmal ein fehlerhaftes Pack-a-Punch-Camo auf Waffen anzeigte, die während einer Herausforderung erspielt wurde.

Zombies - UI

Fehler behoben, der manchmal ein fehlerhalftes Wiederbeleben-Icon zum Ende eines Matches anzeigte.

Zombies - Stabilität

Mehrere Performance-Fixes hinzugefügt

Onslaught (PS4/PS5)