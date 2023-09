Neue Waffen und Maps sind in einer neuen CoD-Season ja üblich. Aber Lilith aus Diablo 4 als Operator? Wilde Halloween-Skins mit dem düsteren Superhelden Spawn? Und dazu noch Zombies? Längst war klar: Season 6 wird anders!

Jetzt ist der Battle Pass offiziell enthüllt worden – und viele Spieler sind begeistert.

Die CoD-Fanseite CharlieIntel schreibt gar Season 6 habe »den wohl besten Battle Pass jemals in MW2« - und erntet in den Kommentaren reichlich Zuspruch.

Der Streamer HunterTV kommentiert zum Beispiel: »Der erste Battle Pass, der nicht nur mittelprächtig ist« und ein anderer User stimmt zu: »Es ist der beste [Battle Pass], den ich bisher gesehen habe […] und voll mit Kram, den ich in Zukunft nutzen werde.« Denn erstmals in der CoD-Geschichte werden Waffen, Operator und Skins in den Nachfolger übertragen.

Freischaltete Inhalte aus dem Battle Pass von Season 6 werden also auch in Modern Warfare 3 zur Verfügung stehen, das am 10. November erscheint. Das dürfte den Grind zum großen Endspurt natürlich für viele deutlich attraktiver machen, als noch in den Vorjahren.

Wann geht’s los?

Season 6 beginnt am Mittwoch, den 27. September um 18 Uhr deutscher Zeit. Dann wechselt der Battle Pass und die neuen Inhalte sind verfügbar.

CoD MW2 & Warzone Season 6 auf einen Blick: Alle neuen Inhalte von Alexander Bernhardt

Am 17. Oktober startet zusätzlich das Halloween-Event »The Haunting« mit zusätzlichen Inhalten und einem Zombie-Modus.

Was steckt im Battle Pass?

Drei neue Waffen (TR-76 Geist, ISO 9mm, Dual Kamas)

Spawn-Operator mit Al Simmons als Start-Skin

Vier zusätzliche Spawn-Skins (plus BlackCell-Variante)

Fünf Schurken aus dem Spawn-Universum als Skins

Bis zu 1.400 CoD Points bei Erreichen von Stufe 100

Waffen-Blaupausen und Skin-Varianten

Diverse Embleme und Abzeichen

Zusätzlich zu den 100 Stufen im regulären Battle Pass, gibt es auch wieder eine BlackCell-Version mit zehn weiteren Skins, einer animierten Waffe, 1.100 CoD Points und weiteres Goodies. Kostenpunkt: 30 Euro.

Zum Start von Season 6 erscheinen kostenfrei vier neue Multiplayer-Maps. Das Mid-Season-Update folgt dann Mitte Oktober mit einer weiteren neuen Waffe sowie Halloween-Spielmodi im Multiplayer und in Warzone 2.

Was denkt ihr über den finalen Battle Pass von MW2? Sorgt die Aussicht, alle Inhalte in den Nachfolger mitnehmen zu können, für mehr Motivation oder seid ihr mit dem Thema MW2 trotz neuer Season durch? Schreibt uns in den Kommentaren.