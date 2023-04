CoD Modern Warfare 2 verkauft 14 Jahre alte Sound-Effekte und spaltet die Community

Activision verkauft ein Paket mit alten Soundeffekten für CoD Modern Warfare 2 und Warzone 2.

Call of Duty Modern Warfare 2 will die Goldgrube vertiefen: Während Season 3 taucht im Ingame-Geschäft ein neues Bundle auf, das kräftig auf die nostalgischen Knöpfe drückt. Es heißt The Throwback Pack: '09 Weapon Audio Bundle.

Wer das Paket kauft, kann bei bestimmten Waffen die originalen Sounds von CoD Modern Warfare 2 von 2009 hören. Die klingen zwar bei weitem nicht so ausgefeilt und druckvoll wie im neuen Serienteil, dürften aber gerade bei Veteranen der Reihe wohlige Erinnerungen wecken.

Nicht überraschend: In der Community reagieren die Spieler und Spielerinnen gemischt auf die Ankündigung. Einige freuen sich, andere werfen Activision vor, sich an Nostalgie zu bereichern .

Was die Community denkt

Auf Reddit findet sich unter einem Beitrag das ganze Spektrum an Reaktionen:

Der best-bewerte Kommentar von User BelieveInTheEchelon stellt lediglich die Frage, ob auch das neue Season-3-Scharfschützengewehr FJX Imperium, das im alten Spiel Intervention hieß, in dem Paket enthalten sei. Hier überwiegt also eher die Vorfreude beziehungsweise Hoffnung, nochmal das Geräusch zu hören, das sich damals in die jungen Synapsen gebrannt hat.

Ein anderer Kommentar zeugt eher von Verwirrung, dass auch alte Sounds monetarisiert werden:

Sie verkaufen jetzt also In-Game-Sounds. u/why_end_jee via Reddit

Einem anderen User gefällt das Angebot hingegen gar nicht:

Ehrlich gesagt, ich mag das nicht. Das ist die Definition davon, sich an Nostalgie zu bereichern. Dies sollte eine Einstellung im Spiel sein, nicht hinter einem Paket versteckt. u/DhruvM via Reddit

Andere Nutzerinnen und Nutzer diskutieren fleißig über das Für und Wider, die alten Sounds in Call of Duty gegen einen Kaufpreis neu aufzulegen.

Wie seht ihr das? Findet ihr das Angebot okay, weil es optional ist oder geht euch die Monetarisierung zu weit? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.